從第1屆就參加！第8屆終於得獎　「移民工文學獎」作品發表網看哭

▲台北車站黑白格大廳，曾有許多移工聚集，交換家鄉書籍、彼此取暖。（圖／《非遊記》展覽，台北當代藝術館提供）



記者林育綾／綜合報導

台北車站黑白格大廳，曾是許多移工交流家鄉書籍的取暖地，而「移民工文學獎」作品是全台唯一讓移工透過書寫表達的文學獎，經常讓台灣人看見「平常看不見的台灣」，還有不少人讀到掉淚。停辦2年後，第8屆由英雄旅程重啟舉辦，作品集《草──榮枯有時，復返有時》也發行出版，其中一名得獎者莉莉（Ririn Arumsari）表示，從第1屆就開始參加，到第8屆終於得獎，非常開心。

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▲「移民工文學獎」重啟舉辦，作品集《草──榮枯有時，復返有時》發表會時，由創辦人張正（左1）主持。（圖／國立臺灣文學館）



「移民工文學獎」自2020年停辦2年多後，2023年由英雄旅程公司重啟徵件舉行，目前已公布得獎名單，如今更與國立臺灣文學館共同出版第8屆移民工文學獎作品集《草──榮枯有時，復返有時》。

臺文館長林巾力表示，這一次作品集選用「草」做為主題意象，代表移民工朋友在台灣社會不可或缺、堅韌的生命力，而移民工朋友的作品不僅是台灣文學的一部分，更是讓台灣文化走向豐富多元的重要支柱。

▲第8屆移民工文學獎作品集，選用「草」做為主題意象。（圖／國立臺灣文學館）

而「移民工文學獎」最早的創辦人，是由曾任《四方報》總編輯、燦爛時光東南亞書店的張正在2014年舉辦，《四方報》當時以東南亞5國語言，報導在台移民工新聞，特色之一是提供讀者投稿，投稿意外非常踴躍。

後續他創辦「移民工文學獎」，是全台灣第一個鼓勵移民工書寫的獎項，在移工的口中更暱稱它為「買塊地」文學獎，除了因爲「Migrant」的諧音，更是因為得獎後得獎金，讓他們有機會在家鄉買下一塊地。

文學獎的存在，不只是為了讓移民工能表達心聲，更是讓台灣人看見，移民工的故事也是屬於台灣的故事。當時張正提到，「這不僅是替他們（移民工）紀錄，也是為台灣紀錄。」

不過到2020年疫情爆發後，停辦了2年多，直到2023年由英雄旅程公司重啟，也順利獲得文化部補助。英雄旅程總經理謝易芸說，「投計畫時，我就已經跟老闆（湯昇榮）講好，就算文化部沒有給補助，我們也要做。」

英雄旅程董事湯昇榮表示，做為影視創作及推動公司，期待將移民工朋友的創作轉化為新的作品，讓更多觀眾看見，也期待未來與跨領域的單位從不同角度共同推動移民工文學。

同為「移民工文學獎」的創辦人廖雲章分享，多年前夫婿張正，曾經親自將獎金送到台南工廠給得獎者，而得獎者說，他之所以書寫故事，是希望能夠將家中的地板從泥巴地換成白磁磚，母親禱告時，才能免於受螞蟻蟑螂侵擾，這樣素樸的願望，因爲移民工文學獎才得以實現。她也鼓勵更多移民工投入書寫，透過他們的眼光，帶領台灣人看見「還不認識的台灣」。

得獎者陳業芳（CHIN NYAP FONG）分享，負責1955勞工諮詢申訴專線時，看見許多移工的困境與無奈，還有與調節雇主及移工之間衝突的經歷。

▲得獎者莉莉（Ririn Arumsari）分享得獎心情。（圖／國立臺灣文學館）

得獎者莉莉（Ririn Arumsari）則分享，她從第1屆就開始參加，到第8屆終於得獎，非常開心，參賽的原因是希望更多人看見她所寫的故事，也夢想有天可以完成一本中文書。

其中《移工怎麼都在直播》作者江婉琦，曾前往印尼採訪莉莉家人，她以當時吃到的炒飯為例，分享網路上的書寫與真實生活的差距。還有在網路和手機普及後，臉書及抖音上「會動的散文」，也成為新型態的移民工網路書寫。

評審之一政治大學社工所教授夏曉鵑則提到，期許未來「移民工文學」做為幫助大眾發現問題的不同聲音，還分享自己曾經居留證過期的經驗，以此帶出移民工朋友時常只是因為類似情形，就被當成潛在罪犯的處境。

主辦表示，歡迎民眾閱讀這本書，走進移民工的生命經驗、內心世界，開啟對話，交流與彼此理解的契機；同步「第9屆移民工文學獎」徵獎也緊鑼密鼓籌備中，可關注國立臺灣文學館、英雄旅程FB粉絲專頁查詢。

▲第8屆移民工文學獎作品集《草──榮枯有時，復返有時》發表會。（圖／國立臺灣文學館）