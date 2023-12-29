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社會 社會焦點 保障人權

看不順眼！武術團車站前70人大火拚　他遭「折疊刀」狂刺濺血亡

記者唐詠絮／彰化報導

印尼在台武術團體「IKSPI」、「PANTURA」、「PAGAR NUSA」與「PSHT」素來不睦，雙方共70多人於今年9月2日深夜相約在彰化車站前談判，1名24歲安男攜帶折疊刀，見「PSHT」2團員，雙方爆發肢體衝突，造成1名男移工後背遭刺傷、主動脈破裂大量失血死亡，另一人則重傷，今日檢方偵結，依殺人罪嫌將安姓男子起訴，至於其他人涉案部分，則另案調查中。

▲彰化移工打群架釀1死1傷。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化移工打群架釀1死1傷。（資料圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

回顧案發當時，9月2日正值海葵颱風來襲前，深夜11點多，彰化火車站前廣場發生印尼武術社團移工談判打群架，現場刀光棍影，嚇壞不少民眾，警方據報後立即啟動快打部隊到場壓制，逮捕29名男子到案，1名32歲加男到院前死亡、24歲移工重傷，經比對其中15人涉嫌重大，全部依殺人、傷害、聚眾鬥毆致死罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

▲彰化移工打群架釀1死1傷。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

「IKSPI」團員RI(安男)殺人後，先將作案折疊刀藏匿在吉祥街後逃回台中躲避警方追緝，經彰化警分局漏夜動員擴大追查，9月3日上午在台中市將RI（印尼籍）帶回警訊，除依法移送偵辦外，立即通知涉案移工所屬仲介及公司加強管理及以第三方警政函請權責機關裁處，檢方調查後，依殺人罪嫌將安起訴，安男至今仍羈押在看守所內。

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彰化移工武術團火拼折疊刀

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