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大陸 大陸焦點 特派現場

確認升官！胡錦濤之子胡海峰返京　出任陸民政部副部長

▲▼胡海峰。（圖／CFP）

▲胡海峰。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國務院今（16）日任免國家工作人員，其中，中共前總書記胡錦濤的兒子、浙江省麗水市委書記胡海峰確認「升官」，出任大陸民政部副部長。

據大陸人社部消息，國務院任命宋其超為財政部部長助理；任命胡海峰為民政部副部長；任命郝軍輝為國家消防救援局政治委員；免去田學斌的水利部副部長職務；免去徐平的國家消防救援局政治委員職務。

當中最受矚目的，當屬胡海峰升任大陸民政部副部長。資料顯示，51歲的胡海峰為胡錦濤之子，畢業於北京清華大學工物系碩士研究生和EMBA，在胡錦濤2013年卸任大陸國家主席後進入政壇，擔任浙江嘉興市委副書記，2017年連任當地市長。

胡海峰2018年升任麗水市市委書記，接著仕途就「原地踏步」。在2022年10年，中共二十大胡錦濤離場事件後，微博封殺對胡錦濤和胡海峰的相關討論。

近日，胡海峰未有如期現身主持麗水市委理論學習中心組的專題學習會，有關他是升官還是「出事」的討論甚囂塵上，如今「官宣」出任大陸民政部副部長，相當於實現仕途上的一大跨越。

《星島日報》日前發文稱，胡海峰擔任正廳級已有10多年，具備地方黨政經驗，返京高升不令人意外。

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