胡海峰未現身主持重要會議！　名字遭微博「禁搜」

▲中共麗水市委書記胡海峰。（圖／CFP）

文／中央社

中共麗水市委書記胡海峰近日再傳升官後，他昨（4）日未現身主持麗水市委理論學習中心組的專題學習會。與此同時，在社群微博搜尋「胡海峰」，沒有出現任何內容，顯示被列為敏感詞，禁止網友議論。

前中共總書記胡錦濤之子胡海峰，2018年6月升任浙江麗水市委書記後，數度傳出升官，但一一落空。港媒星島日報3日報導，網路盛傳胡海峰已返回北京，晉升為民政部副部長，是否屬實仍待觀察。

據微信公眾號「麗水發布」，麗水市委理論學習中心組4日舉行專題學習會，深入學習領會中共總書記習近平關於黨的建設的重要思想、關於嚴肅黨內政治生活的重要講話和重要指示批示精神、樹立和踐行正確政績觀的重要論述及考察浙江重要講話精神等重點內容。

▲「胡海峰」的名字遭微博禁搜。（圖／CFP）

胡海峰並未現身主持這場會議，而是由麗水市委副書記、市長吳舜澤主持。在此之前，麗水市委涉及學習「習思想」的重要會議，都由胡海峰主持並講話。

官方發布顯示，胡海峰最後一次公開現身是9天前。2023年12月27日，麗水市委召開五屆五次全體（擴大）會議，市委常委會主持會議。胡海峰代表市委常委會作工作報告，並作總結講話。

胡海峰昨天未依例現身主持重要會議，今天在微博搜尋他的名字，出現「抱歉，未找到相關結果」，沒有顯示任何內容，顯示網管已把「胡海峰」列為敏感詞，不但刪光網友對他升官傳聞的熱議，也形同禁止議論。

至今（5日）晚截稿，在麗水市政府官網，胡海峰仍名列市委領導；在中國民政部官網，3名現任副部長唐承沛、張春生、詹成付也未異動。

根據簡介，詹成付生於1963年11月，他已達到60歲的副部級官員退休年齡。