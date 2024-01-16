486先生「有誰比我傻」！捐款民進黨金額曝　不怕得罪人喊別投高嘉瑜

▲知名電商網紅「486先生」自爆這次選舉花了近600萬支持民進黨，同時也透露不支持高嘉瑜原因。（翻攝自陳延昶臉書）

圖文／鏡週刊

知名電商網紅「486先生」陳延昶雖為民眾黨員，但他在2024年總統、立委大選力挺民進黨，更自爆花了近600萬台幣支持，「全台灣除了候選人，有誰比我傻。」他除了自爆不挺高嘉瑜原因外，最後更忍不住開噴顏寬恒。

陳延昶今（16）日在個人臉書發文，表示自己在選前就呼籲絕對不要投給高嘉瑜，「高嘉瑜如何捅陳時中部長？大家還記得她創的一屍五命？她如何搞兩次的台北市市長選舉？」陳延昶更認為，若高嘉瑜這次選上對大家傷害更大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳延昶說，所以他才會在選前公開呼籲絕對不要把票投給高嘉瑜，同時他也公開呼籲政黨票不要投給基進黨，「應該集中火力給民進黨，事實證明這樣的集中火力是有用的」。

陳延昶直言自己不怕得罪人，「我又沒有求什麼。我不求當官，我也不求財」，自爆這次花了近600萬支持民進黨，更說全台灣除了候選人，沒有人比他更傻。

更多鏡週刊報導

「提電子投票的人邏輯有問題」 詹江村：別為了反民進黨而反民進黨

最「挺台」前NBA球星祝賀賴清德當選 堅定喊：台灣不是中國的一部分

【斷交諾魯】美稱「中國常用承諾換外交卻未兌現」 鼓勵各國與台接觸