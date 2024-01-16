　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

486先生「有誰比我傻」！捐款民進黨金額曝　不怕得罪人喊別投高嘉瑜

知名電商網紅「486先生」自爆這次選舉花了近600萬支持民進黨，同時也透露不支持高嘉瑜原因。（翻攝自陳延昶臉書）

▲知名電商網紅「486先生」自爆這次選舉花了近600萬支持民進黨，同時也透露不支持高嘉瑜原因。（翻攝自陳延昶臉書）

圖文／鏡週刊

知名電商網紅「486先生」陳延昶雖為民眾黨員，但他在2024年總統、立委大選力挺民進黨，更自爆花了近600萬台幣支持，「全台灣除了候選人，有誰比我傻。」他除了自爆不挺高嘉瑜原因外，最後更忍不住開噴顏寬恒。

陳延昶今（16）日在個人臉書發文，表示自己在選前就呼籲絕對不要投給高嘉瑜，「高嘉瑜如何捅陳時中部長？大家還記得她創的一屍五命？她如何搞兩次的台北市市長選舉？」陳延昶更認為，若高嘉瑜這次選上對大家傷害更大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳延昶說，所以他才會在選前公開呼籲絕對不要把票投給高嘉瑜，同時他也公開呼籲政黨票不要投給基進黨，「應該集中火力給民進黨，事實證明這樣的集中火力是有用的」。

陳延昶直言自己不怕得罪人，「我又沒有求什麼。我不求當官，我也不求財」，自爆這次花了近600萬支持民進黨，更說全台灣除了候選人，沒有人比他更傻。

更多鏡週刊報導
「提電子投票的人邏輯有問題」　詹江村：別為了反民進黨而反民進黨
最「挺台」前NBA球星祝賀賴清德當選　堅定喊：台灣不是中國的一部分
【斷交諾魯】美稱「中國常用承諾換外交卻未兌現」　鼓勵各國與台接觸

ET快訊
楊冪遭鹹豬手！12秒片瘋傳　回頭怒瞪「別再摸」
菲總統以「台灣總統」祝賀　陸外交部怒嗆：多讀讀書！
知名手搖店遭控「要求把變黑柳丁榨汁用掉」！　對話全曝光
提立院必「藍正白副」　趙少康：國民黨別跟小黨計較
快訊／勒斃馬國女大生！　營造小開一審逃死
486先生「有誰比我傻」！捐款民進黨金額曝　喊別投高嘉瑜
出事前兆！　王一博概念股暴跌80%

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

頂大女友定位摩鐵！他衝現場破門驚見「1幕」傻了：和朋友在讀書

全年旅客1200萬　觀光署盼陸客、日客各200萬！日人新辦護照折5千

露營場應收集處理污水！違者最高罰300萬　明年3月起實施

幫媽媽、阿嬷改嫁？！　台南長榮女中造型大賽秀婚紗

天才鋼琴家莊祐甯 1／19國家演奏廳鋼琴獨奏會

太魯閣號事故「3官員遭記過降級」　交通部前次長：可接受

選舉挺不同人！他愣「好友不跟我講話」　過來人1招應對：親戚也是

桃機安檢隊伍滿滿5長條！作家首飛嚇到：像紐約時代廣場跨年人潮

快訊／高端合約要公布了！疾管署下午4點半記者會說明

星期六考學測「身分證被拿走」GG了！解決方式曝光　帶這5張也可以

施明德肝癌病逝 享年83歲

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

調皮爸狂搶兒冰淇淋！　他一臉委屈→氣到大哭

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

「立院龍頭」支持誰？　民眾黨團要求藍綠提4具體承諾

李荷妮產後回歸化身「雙面寡婦」　自豪一打十七...根本超ㄎ一ㄤ

戴資穎重返世界第3！　為球迷這舉動向東宗致歉

女問「為何視訊不跟她掛睡」　男友秒回：手機爆炸躺更久

頂大女友定位摩鐵！他衝現場破門驚見「1幕」傻了：和朋友在讀書

全年旅客1200萬　觀光署盼陸客、日客各200萬！日人新辦護照折5千

露營場應收集處理污水！違者最高罰300萬　明年3月起實施

幫媽媽、阿嬷改嫁？！　台南長榮女中造型大賽秀婚紗

天才鋼琴家莊祐甯 1／19國家演奏廳鋼琴獨奏會

太魯閣號事故「3官員遭記過降級」　交通部前次長：可接受

選舉挺不同人！他愣「好友不跟我講話」　過來人1招應對：親戚也是

桃機安檢隊伍滿滿5長條！作家首飛嚇到：像紐約時代廣場跨年人潮

快訊／高端合約要公布了！疾管署下午4點半記者會說明

星期六考學測「身分證被拿走」GG了！解決方式曝光　帶這5張也可以

爆潘孟安免費住豪宅　王鴻薇遭求償150萬...出庭反譏對方心虛

WSBL迎接第19季才首度有洋將　鄭慧芸：太晚了！

諾魯突襲式斷交！　專家曝「去年已有跡象」：倒向中國不意外

咳嗽、呼吸喘！肺癌有症狀多已晚期　醫示警「7大症狀」

38歲投資客「台中一劉」擁11房徵友　親曝擇偶條件

汪星人散步順便撿罐罐賺錢　爸爸帶牠捐給收容所助毛朋友

簽約後抱怨床墊太髒「要求改善」　資深房東出招迎戰

NewJeans「不知刀削麵」釀禍遭韓網出征　Minji道歉：讓大家失望了

大秀直播／林柏宏帶36萬元LV夯包起飛　到巴黎先踩點甜點名店

頂大女友定位摩鐵！他衝現場破門驚見「1幕」傻了：和朋友在讀書

黃金貴賓犬車上狂按喇叭！　飼主急阻止...牠：買肉了嗎

生活熱門新聞

鍋貼煎到焦黑！總公司召回店家重新教育

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

飲料店嗆「綠蛆」！總公司最新聲明：分店解約、員工離職

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

強冷氣團南下直逼寒流　台北探10度

北極冷渦大南移！　「今年最強冷空氣」連凍5天時間曝

00919股息砸醒！妹子曬「50張本金好甜」

耳鼻喉科大爆滿！苦主嘆病毒超強：1地是毒窟

染流感！30多歲年輕人「肺塌陷」險沒呼吸

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

農曆12月生肖運勢一次看

知名飲料店嗆綠蛆噁心　總店急滅火

挑戰「濕冷寒流」　恐跌破7℃最凍時間曝

更多熱門

相關新聞

柯文哲全台「唯二鐵白區」打敗藍綠　穩居高中生圈第一大黨

柯文哲全台「唯二鐵白區」打敗藍綠　穩居高中生圈第一大黨

參選總統的民眾黨主席柯文哲以369萬多票敗選，卻以逾2成6的得票實力奠定叫板藍綠的政壇關鍵地位。檢視他在各縣市的總統得票率，共5縣市衝破3成，包括新竹縣市、桃園、台中及苗栗，其中在竹縣市都穩居第2，而近年竹科人口大量移居設籍的竹北市、新豐鄉，柯更各以38.33％、37.28％打敗藍綠拿下第一，是全台的「鐵白區」；政黨票則依序在竹市、竹縣、桃園最高，支持度皆逾2成5。

歐陽娜娜幫撮合爆搶走姊妹心上人

歐陽娜娜幫撮合爆搶走姊妹心上人

4中生代可望接任閣揆　「她」呼聲最高

4中生代可望接任閣揆　「她」呼聲最高

交往2週！妹子要求男友「過年包10萬給她爸媽」

交往2週！妹子要求男友「過年包10萬給她爸媽」

柯文哲力拓白色版圖　「雙黃」有望進攻2026雙北市長

柯文哲力拓白色版圖　「雙黃」有望進攻2026雙北市長

關鍵字：

486先生鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

網紅名醫猝死享年46歲！同事曝死因：可能和感冒有關

賤葆後宮正妹-1！　YTR晨晨「永遠不會進步」宣布退出

鍋貼煎到焦黑！總公司召回店家重新教育

桃園擄女到宜蘭！他「對警開3槍」遭反擊7槍搶救中

2023信用卡爭霸　中信銀全年8500億元穩坐龍頭

「提早到公司吃早餐」主管搖頭！網聽懂暗示

男國1撞護欄下車察看　後車追撞他慘死

4歲童坐車被風箏線割喉　大量爆血身亡

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

「噴射橘貓」抓住院門噴強力水柱

飲料店嗆「綠蛆」！總公司最新聲明：分店解約、員工離職

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

人妻健身房露奶跑步　下場曝光

全聯最大買1送1來了！年前囤貨必衝

更多

最夯影音

更多
施明德肝癌病逝 享年83歲

施明德肝癌病逝 享年83歲
蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

調皮爸狂搶兒冰淇淋！　他一臉委屈→氣到大哭

調皮爸狂搶兒冰淇淋！　他一臉委屈→氣到大哭

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面