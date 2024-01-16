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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「鋼琴」銷量雪崩式下跌　二手業者：入不敷出工廠倒一大半

▲浙江湖州製琴工廠。（圖／CFP）

▲浙江湖州一間製琴工廠內的師傅正在調試音色。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

眾所周知，孩子們的音樂啟蒙多半會選擇從學習鋼琴入手，不過，大陸自2023年起，鋼琴市場便進入寒冬，不僅鋼琴價格呈現雪崩式下跌，連製琴工廠也出現部分倒閉的現象，甚至有業界協會的成員透露，「鋼琴銷量下滑，學琴的和買琴的，就好像一夜之間憑空消失。」

《封面新聞》報導，范先生從事二手鋼琴銷售行業已經超過20年，這個領域堪稱是鋼琴行業的晴雨表。他表示，「如今不管是鋼琴老師，還是廠家，包括國外的品牌商，變化都非常大。這個慘不是價格的慘。並不是說以前5、6萬（人民幣，下同）的琴賣幾千塊，這個是沒有的。但是，學鋼琴的人群萎縮，導致鋼琴銷量斷崖式下降，所以對於整個行業的影響是很大的。」

▲湖北宜昌製琴工廠。（圖／CFP）

▲湖北宜昌一間工廠內的工人正在組裝鋼琴。（圖／CFP，下同）

范先生提到，2023年的確是鋼琴行業的嚴冬，有很多B端的經銷商、琴行有一大半都已經倒閉，鋼琴銷量從2019年開始就有下降的趨勢，從2023年4月開始就是斷崖式下跌，「大概率沒辦法弄了，工廠今年倒了一大半，基本上都是入不敷出，還在的也是硬撐著。」

成都一間音樂培訓教育張姓負責人認為，鋼琴培訓整體下滑，和家長的選擇多樣化也有關係，「學鋼琴的還是多的，很多啓蒙大多數還是會優先選鋼琴，大一點可能就會開始分流去學其他樂器了。」

▲湖北宜昌製琴工廠。（圖／CFP）

至於在蘇州從事音樂教學的C女士則表示，目前學生人數已經剩下高峰期的一半，「雙減後，非週末的學生就減少很多，幾乎收不到學生。雖然吃飯不成問題，但是其他的消費因為學生減少也減少了。」

從事鋼琴教育和運營工作的雷歡歡強調，鋼琴培訓和鋼琴銷售市場雖然遇冷，但賽事的參賽者數量並沒有明顯減少，鋼琴市場遭遇寒冬也並不見得是件壞事，音樂教育本就不應該成為市場，「趁著這次行業遇冷的機會，大家如果能夠更冷靜地考慮美育對於未來教育的影響，我認為是件好事。」

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