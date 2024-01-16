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專業人像機再升級　OPPO Reno 11系列登場

▲OPPO Reno 11系列。（圖／記者陳俐穎攝）

▲OPPO Reno 11系列。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／台北報導

OPPO 今日正式宣布推出新一代人像專家 Reno11 系列，OPPO Reno系列一直以來都以輕鬆拍出美照著稱，延續上一代倍受歡迎的長焦鏡頭模組，加上內建AI演算，讓圖片表達更加生動，拍出更優質的圖像。

Reno11 Pro 提供珍珠白、岩石灰兩種顏色，搭載12GB+512GB 儲存空間，售價$17990元。Reno11 提供波紋綠、岩石灰兩種顏色，提供12GB+256GB 8GB+256GB 兩種儲存空間選擇，售價分別為$14990元 (12GB+256GB)與$13990元(8GB+256GB)。Reno11系列將於1月17日起於各大通路開賣。

鏡頭升級

觀察到用戶對於人像拍攝的需求提升，Reno11系列延續上一代長焦鏡頭模組，主打3200萬畫素，黃金焦段人像鏡頭，支援2倍光學變焦，等效焦距約47毫米，恰巧落在專業相機最適合拍攝人像的黃金焦段範圍。輕鬆擁有彷彿自帶專業攝影師的構圖，拍出完美聚焦主體、人景交融的照片。

此外，人像鏡頭搭載的 Sony IMX709 RGBW 感光元件，提升進光量、降低噪點，不論白天夜晚都能拍出清晰的專業人像。

在Reno11 Pro 及Reno11 上分別搭載 Sony IMX890 和LYT600 旗艦級感光元件，112度 800 萬畫素超廣角鏡頭能夠記錄壯麗的自然風景、拍攝多人合照，而 3200 萬畫素前鏡頭讓每一張自拍都完美。

▲OPPO Reno 11系列。（圖／記者陳俐穎攝）

▲OPPO Reno 11系列。（圖／記者陳俐穎攝）

大螢幕
Reno11 系列搭載120Hz的3D曲面螢幕，以6.7吋AMOLED大螢幕，結合不到2mm 的窄邊框，高達93%的螢幕佔比，營造沉浸感。同時支援10.7億色及 HDR10+認證，讓用戶在觀看影音、玩遊戲時，都能享受到精彩流暢的視覺體驗，在大螢幕之下，仍然維持最薄7.59mm、 約181克的輕巧機身。

高速閃充
Reno11 Pro 搭載 80W SUPERVOOC超級閃充，僅需充電5分鐘即可觀看影片2小時，最快半小時內即可充滿電，在待機狀態下可支撐長達1天半的續航，並搭載 OPPO 自研的電池健康引擎，使用四年仍可保持 80% 以上的良好電池狀態，無須擔心電池老化。

性能
搭配 MediaTek Dimensity 8200 處理器的高效能，以及 12GB +512GB 的大容量，並支援內存擴展，可將未使用的ROM 轉換為高達12GB的RAM，讓多工處理更流暢高效，而 Reno11 則搭載 MediaTek Dimensity 7050 處理器，搭配5000mAh的大電量，並提供12GB +256 GB、8GB+256GB 兩種容量選擇。

▲OPPO Reno 11效能升級。（圖／記者陳俐穎攝）

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