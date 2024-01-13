激戰少女「帶回家生子給妻養」！人夫再外遇9年　正宮崩潰求償

▲台南人夫偷吃未成年少女生子，丟給妻子照顧後再外遇9年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名人夫偷吃未成年少女，還將少女帶回家中待產、坐月子，最後生下一名中度身心障礙罹有自閉症的男嬰，要求妻子將他當成親生的扶養。妻子隱忍將男嬰養大成人、照顧公婆，卻發現丈夫繼續偷吃其他女人小芬(化名)長達9年，讓她相當崩潰，邊上香邊哭問老天「為什麼要這樣對我？」，除了和丈夫協議離婚外，也將外遇的兩人告上法院。台南地院審理，判人夫侵害配偶權要賠30萬，但無證據顯示小芬知道人夫有家室，判她免賠。

判決指出，曾擔任幼稚園、國小代課老師的正宮指控，丈夫在2007年間外遇把未成年少女肚子搞大，快要臨盆前將少女帶回家中照顧，希望孩子出生後，正宮會待小孩如親生。正宮雖震驚萬分，但為了維護家庭圓滿，也覺得嬰孩無辜，又考量年邁的公婆需要她全日照顧，隱忍讓少女住下，直到少女生完小孩、坐完月子，還親自送少女到車站坐車離開台南，並將這名有中度身心障礙的自閉症男嬰辛苦帶大。

不料丈夫口口聲聲說不會再犯，卻經常深夜才回家，還花了1100萬元買了台南一處房產，和另名女人小芬同居，並出資讓小芬開店經營美容美髮。直到正宮要修家中冰箱，聯絡家電維修事宜時，發現冰箱是丈夫拿小芬的會員卡買的，進而發現小芬對外以她丈夫的老婆自居，追問之下，丈夫才坦承和小芬交往9年，讓正宮晴天霹靂，除了和他商議離婚，也將兩人告上法院求償80萬元。

全案審理時，人夫否認外遇，表示和小芬於2013年承攬工程認識，相識9年都只是朋友，並未同居或發生性行為。小芬則表示她向人夫租屋，因人夫愛慕她並隱藏已婚身分，兩人才交往，知道他已婚就分手了。

法官審視正宮質問丈夫的對話，正宮說「我每上一次香，我哭一次，我問天，你為什麼要這樣對我？幾年了？○○○都16歲了」、「我努力接受孩子，然後你再去外面養其他女人」，人夫答「9年」、「沒什麼包養，人家也是自食其力」，並頻頻對正宮道歉，雖無法證明人夫和小娟同居、上床，但已足證兩人超越正常男女關係，判人夫要賠30萬。另因無證據顯示小芬知道人夫已婚，判她免賠。可上訴。