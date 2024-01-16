王一博「養活」的公司股價暴跌80%　樂華娛樂每股剩1.4港元

▲王一博擁有大批粉絲。（圖／翻攝自微博／UNIQ-王一博、王一博工作室微博、小鴨呀天）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸大型娛樂公司「樂華娛樂」今（16）日股票暴跌，跌幅一度逼近80%，截至12時15分，報每股1.46港元。由於知名男星王一博一度貢獻該公司約6成收入，因此網友調侃「王一博一個人就撐起了一家上市公司」。

▲ 樂華股價。（圖／翻攝自Google）

據《新浪新聞》報導，在香港上市的樂華娛樂今早暴跌，跌幅達79.93%，報1.15港元/股，總市值達10.03億港元，換手率僅為3.16%，創上市以來新低。截至12時15分，股價略為回升至1.46港元/股。

樂華娛樂上市招股書披露，2022年前三季度，王一博貢獻的收入佔同期總收入的59%。不過，王一博為公司帶來巨大經濟價值的同時，高人氣藝人似乎也封住了業績想象力的天花板。上市之前，就有人將樂華娛樂調侃為「王一博概念股」，稱王一博一個人就撐起了一家上市公司。

資料顯示，樂華娛樂有「藝人管理第一股」之稱，其創建於2009年，是大陸少數提供系統化及專業化藝人培訓及運營的公司，主要以音樂IP製作及運營、藝人經紀、藝人培訓、公關活動策劃執行、娛樂營銷、數位媒體推廣為主，亦為中國第一家在韓國建立子公司的大型娛樂公司，旗下藝人有韓庚、王一博、孟美岐、吳宣儀等。

香港恆生指數今早跌勢加劇，失守「萬六關口」，早盤收市報15904，跌掉312點。科技股跌勢顯著，騰訊跌2.8%、京東集團跌2.3%、阿里巴巴跌2.5%、美團跌3.4%。