驚世母女奪家產狂出狠招！鐵鎚擊殺二姑前　塞嘴＋捆綁惡行曝

▲陳莉婷(左)與母親胡青青為奪二姑財產，接連因殺人未遂、恐嚇、傷害等多項罪名遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

「華爾街女神」陳莉婷和母親胡青青，為了爭奪家產，持鐵鎚擊殺二姑不成，先前已被依殺人未遂罪提起公訴，檢察官又查出，陳莉婷和胡青青曾因企圖詐騙房產被二姑揭發，竟惱羞找人痛毆二姑和同居男友，並綑綁2人、逼簽放棄追究責任書，台北地檢署11日追加起訴這對驚世母女和2共犯涉妨害自由、傷害罪。

陳莉婷的父親原是台北市信義區地主獨子，分得不少家產，但父親死後，陳莉婷和母親胡青青生活揮霍，很快就把財產花光，而陳莉婷自稱「華爾街女神」，指導民眾投資期貨，被依違反《期貨交易法》起訴判刑，並面臨巨額求償金，因此開始覬覦2個姑姑財產，但姑姑們始終不願妥協，陳莉婷和母親胡青青開始一連串的奪產計畫。

2023年間，陳莉婷和胡青青鎖定同在基隆路棟一樓豪宅的單身二姑，先冒名聲請讓陳莉婷過繼給二姑，以便取得二姑財產繼承人資格，結果二姑發現，立刻向法院提出抗告，否認收養事實，情急之下，陳莉婷和胡青青寫了6份殺人計畫書，前2度行動都因故臨時喊卡。

同年9月29日，由胡青青持鐵鎚，在8樓的電梯門口伏擊正要回家的二姑，二姑拚死抵抗，在樓上住處等候的陳莉婷接到電話後，下樓與母親合力將二姑推、拉到逃生用樓梯間，接連持鐵鎚重擊小姑，所幸鄰居報案搶救，二姑滿臉是血送醫救回一命。

▲陳莉婷打著「華爾街女神」名號，開班教授期貨投資被判刑，正面臨巨額求償。（圖／資料照）

台北地檢署依相關事證陸續起訴陳莉婷和母親胡青青、共犯楊儒杰、詹勝雄等4人偽造文書、殺人未遂等罪名後，持續偵辦發現，早在2022年，這對母女假冒不動產加盟店的名義，寄中秋卡片給二姑，二姑的關姓同居人覺得莫名其妙，打電話給房仲抗議。

在此同時，陳莉婷和媽媽胡青青就曾掉包二姑的身分證，持正本到地政事務所冒名將二姑名下房產設定最高限額抵押，為了順利辦理銀行提款等業務，偷偷在二姑手機這定轉接功能，冒名接聽銀行照會電話。

▲陳莉婷曾和母親將二姑推下樓梯間，持鐵槌猛砸頭部差點殺死人。（資料照／記者張君豪翻攝）

結果二姑發現後，陳莉婷和胡青青母親佯稱願意切結負責相關法律責任，卻趁此機會，帶著楊儒杰、詹勝雄進入二姑住處，先徒手或持雨傘痛毆年約70的關姓同居男友，陳莉婷則徒手拉扯二姑嘴巴，最後將2人手腳捆綁、塞住嘴巴後，恫嚇「再動就讓你死」。

二姑因此被迫答應簽下放棄追究民刑事責任，願意出借不動產給陳莉婷周轉3年等書面承諾後，陳莉婷和胡青青母女一行人才大搖大擺離開，檢察官認為，陳莉婷、胡青青、楊儒杰、詹勝雄的行為，已經構成傷害、強制、恐嚇等罪，因此依法追加起訴，請法院併入先前案件一起審理，同時也將繼續追查這對驚世母女為奪產所犯下其他惡行。