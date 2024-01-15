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印尼外配長期遭家暴　「刺喉割生殖器」殺死夫！判刑8年

▲▼桃園地院，桃園地方法院。（圖／記者沈繼昌攝）

▲印尼籍外配遭夫家暴，持刀殺死夫遭判8年有期徒刑。（圖為桃園地方法院／記者沈繼昌攝）

記者劉人豪／桃園報導

桃園市印尼籍魯姓外配嫁來台灣後，長期遭魯姓丈夫家暴毆打，身心不堪負荷生活恐懼中，2022年8月間因故再遭魯姓丈夫毆打並恫嚇「不會讓妳活過這個禮拜」，魯女心生畏懼不已，於翌日凌晨趁魯男熟睡時，先持石缽朝魯夫頭部猛砸，再持菜刀朝頸部猛刺數刀割下生殖器，導致魯男當場慘死，魯女案發伴屍4個多小時後向警方自首，桃園地方法院依殺人罪，處有期徒刑8年，並於執行完畢或赦免後，驅逐出境。

判決指出，魯女嫁給魯男逾十年，雙方沒有小孩，魯女亦未取得台灣國籍，有暴力傾向的魯男動輒對魯女家暴，魯女身心不堪負荷，成日生活在恐懼中，2022年8月19日晚間，魯姓丈夫以未獲得允許偷開轎車為由，再度對魯女痛毆，還嗆「不會讓妳活過這個禮拜」等語。

魯女深怕遭到不測於翌日凌晨1時30分許，趁魯男熟睡時，先持重約十公斤石缽朝魯男頭部猛砸，再持菜刀朝其頸部猛刺數刀，割除魯男生殖器，魯男顱骨骨折、腦漿外溢且血流如注當場慘死。魯女犯案後伴屍4個多小時，於清晨5時58分到平鎮警分局自首，警方到場勘驗後當場扣得作案用石磨、菜刀、血衣與血褲等證物。

偵訊時魯女坦承犯案不諱，辯稱長期生活在丈夫家暴陰影，且動輒被毆打，案發當日被丈夫怒嗆「不會讓妳活過這個禮拜」恫嚇，才想先下手為強，檢察官根據魯女曾有家暴就診紀錄、驗傷證明與家暴通報表等資料，偵結依家暴殺人罪嫌提起公訴。

法院審酌，魯女為印尼籍來台與魯男結為夫妻，因遭魯男辱罵及毆打後而心生殺意，持石缽重擊魯男頭部，並持菜刀及料理刀刺穿被害人喉嚨，再割除魯男外生殖器，考量魯女除因遭到魯男辱罵及毆打等家庭暴力之刺激，因而動手行兇之動機，桃園地方法院依殺人罪，處有期徒刑8年，並於執行完畢或赦免後，驅逐出境。

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