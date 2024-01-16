頭獎是1年份環島、跳島之旅！家樂福「龍年福袋」來了　還有羅馬雙人遊

▲家樂福龍年福袋曝光。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

新年就是要搶福袋試手氣！家樂福今（16）日正式公開「2024福氣龍來」新春福袋，頭獎大手筆祭出近30萬的「全台環島之旅1年份」，包辦14家飯店住宿以及3離島3日自由行機票、交通、住宿費，預計抽出5位幸運兒可享1人中獎2人同行，還有羅馬、米蘭等機+酒獎項，每袋售價198元，2月10日（大年初一）上午10時起於全台量販、超市分店開賣，各店數量有限、售完為止。

▲家樂福龍年福袋內含價值超過500元的商品。

家樂福「2024福氣龍來」福袋大公開，內含零食飲料、泡麵罐頭等商品，總價值超過500元，售價198元，全台限量 12000份，量販店預計每店販售100份、超市店10至30份；福袋裡還有刮刮卡1張，1張就有2種玩法，玩法1為刮刮卡上方的抽獎序號，頭獎大手筆祭出價值296000元「全台環島旅遊1年」大獎，消費者可獲得全台14家飯店住宿（2天1夜）及前往澎湖、金門、小琉球自由行3日（含機票／交通+飯店），換算下來平均每個月可到1家飯店住宿，飯店為星級飯店、特色民宿，全台住透透，預計抽出5位幸運兒。

▲每袋皆有1張刮刮卡可享雙重中獎機會。

二獎及其他獎項部分則有價值139600元的「羅馬雙人自由行（6天3夜） 機+酒」1名、價值124000元「米蘭雙人自由行（6天3夜） 機+酒」1名，還有「SMEG復古迷你冰箱」1名、「豪奢露營體驗1泊2食」5名、「2024台鐵環島之星迪士尼主題列車花蓮雙人自由行2天」1名及「BVLGARI太陽眼鏡」1名，提醒2月15日前須至活動頁面輸入抽獎序號完成登錄並完成相關資料填寫，獎項以電腦隨機抽獎，2月23日於家樂福官網公布中獎名單。

玩法2則在同一張刮刮卡下方的「您的號碼」，刮開後若號碼對中上方的「幸運號碼」、「特別號」即中獎，對中6碼+特別號可獲得「綠島雙人享樂自由行3日交通+住宿共3名」、對中6碼可獲得「馬祖雙人享樂自由行3日（機+酒）共3名」、對中5碼+特別號可獲得「澎湖雙人享樂自由行3日（機+酒）共3名」、對中5碼可獲得「鄭中基世界巡迴演唱會2024台北站門票2張共2名」。

對中4碼+特別號可獲得「煙波大飯店聯合住宿券共30名」、對中4碼可獲得「蔥澡雙人湯屋泡湯券+套餐共30名」、對中3碼+特別號可獲得「老爺酒店連鎖聯合餐飲券2張共60名」、對中3碼可獲得「漢來海港平日晚餐券2張共5名」、對中2碼+特別號可獲得「饗食天堂平日晚餐券2張共5名、對中2碼可獲得「家樂福提貨券500元共60名」，兌獎相關事項請至活動網頁查詢。

▲福袋內除刮刮卡外還有家速配優惠。

另，今年特別增加「家樂福線上購物」可以搶先購買龍年福袋，1月29日上午11時至12時限時1小時開搶2400份福袋，每袋售價288元，內含總價值500元商品+家樂福家速配折扣碼1組（指定商品滿688元可現折168元，於家速配結帳輸入折扣碼即享折扣，折扣碼將於2月28日前以簡訊發送至購買者手機（2月20日下午2時起陸續寄發），預購完成後可於大年初二（2月11日）上午10時至大年初五（2月14日）晚上9時期間可至下單時所指定店別領取福袋，每位會員帳號限購1份。

▲今年更祭出美妝開工福袋等搶。

除外，家樂福再加碼於開工日（2月15日）中午12時30日開賣「艾絲樂小兔美妝開工福袋」，內含9樣知名品牌美妝保養品，只要花費399元就可獲得價值超過1680元的商品，有紫色、粉色2款選擇，全台限量5000份，量販店約30至50份、超市店約8份。

除美妝品外還有刮刮卡1張，祭出價值超過10萬的7種獎項，頭獎為「虹夕諾雅谷關酒店（水明房型）1名」，再來依序是「牛眠埔里花園雙人房1名」、「大溪笠復威斯汀度假酒店豪華房1名」、「老爺酒店餐飲單人券2張60名」、「衛生紙1年份10名」、「衛生棉1年份10名」、「7獎專櫃保養品1組10名」，中獎者須於3月15日前至活動網頁下載表單並填寫完成相關資料，3月31日前寄回家福股份有限公司（地址：112台北市北投區大業路136號5樓；收件人：美妝開工福袋活動小組）。

▲4大超商龍年限定新春福袋全數開賣了。（圖／記者蕭筠攝）

另，4大超商限定的「龍年限定新春福袋」也通通開賣了，頭獎不僅祭出瑪莎拉蒂、賓士共7台車等開回家，還有金塊、鑽石等超殺大獎，且福袋最便宜只要花168元就能買到，即日起於全門市開搶，詳細福袋款式請看「豪送7台名車、500g黃金條塊！ 4大超商「新春福袋」開搶了」。