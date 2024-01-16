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人生是場飛翔！法國頂級干邑馬爹利聯手梁朝偉、彭于晏演出全新品牌微電影　以大膽無畏展現 「頂級干邑系列」持續追求卓越精神！

▲▼馬爹利,頂級干邑,微電影,梁朝偉,彭于晏,龍年。（圖／業者提供）

▲馬爹利特別邀請兩大影壇巨星梁朝偉（左）、彭于晏（右）共演「人生是場飛翔」品牌精神的微電影。（圖／馬爹利提供）

消費中心／綜合報導

西元1715年，尚．馬爹利（Jean Martell）在法國干邑區找到了最好的生命之水，開啟了馬爹利酒廠的傳奇，而2024年，馬爹利的故事仍在持續，特別邀請兩大影壇巨星梁朝偉、彭于晏同框淋漓展演「人生是場飛翔」的品牌精神，如同馬爹利以精湛細緻的調和工藝與持續創新突破，打造璀璨雋永的「頂級干邑系列」酒款！此外，因應龍年新春佳節即將到來，馬爹利更隆重推出經典酒款─「名仕」與「藍帶」龍年限量禮盒，藉著充滿詩韻與故事性的創新設計，寄寓馬爹利自由無畏的新年期許！

馬爹利攜手兩大影壇巨星梁朝偉與彭于晏　重磅鉅獻又一全新品牌微電影　征服雪山再創巔峰　大膽飛越不凡！

▲馬爹利全新品牌微電影集結超強卡司，由影帝梁朝偉與陽光男神彭于晏領銜，藉由挑戰高山滑雪的無懼冒險，演繹唯有不斷突破、才能超越自我的飛躍精神。

挑戰，從不因登上巔峰而停止！法國頂級干邑酒廠馬爹利，傳承逾三世紀悠遠歷史，開創了干邑的全新格局。如今，馬爹利再度領銜超越，攜手影壇傳奇影帝梁朝偉與亞洲巨星彭于晏，驚喜同框演出品牌微電影，共同演繹「人生是場飛翔」的品牌精神。即便身居巔峰，梁朝偉和彭于晏仍時刻保持著超越自己、放膽嘗試的勇氣與膽識，才能展翅翱翔、不斷締造成就！回顧梁朝偉輝煌的演藝經歷，從影逾40年來獲獎無數，去年更於第80屆威尼斯影展中榮獲「終身成就金獅獎」，為首位獲得此獎的華人演員，即使如此，梁朝偉仍不為眼前的成功而滿足，他注重享受每一個演繹新角色的過程，始終保有無畏向前的心態。近期更再次突破個人紀錄，成為首位榮獲金像獎、金馬獎、金雞獎的三金影帝！而出道超過20年的亞洲巨星彭于晏，總是將磨練視作重生，以勇於演出不同角色著稱，終從偶像派成為實力派演員，並靠精湛演出提名金馬。追求極致的他，每一次全力以赴的表演背後，充滿了大大小小的傷痕和汗水，完美詮釋了體操國手、自行車選手、拳擊手等挑戰體能極限的代表角色。兩大男神完美詮釋馬爹利大膽突破的精神，攜手演繹「人生是場飛翔」的態度，不斷飛往下一個高峰！

▲▼馬爹利,頂級干邑,微電影,梁朝偉,彭于晏,龍年。（圖／業者提供）

▲梁朝偉與彭于晏在微電影中提及：「當你抵達成功，或已身處巔峰，是否還有膽識，迎接新的挑戰？」與馬爹利「人生是場飛翔」的精神相互輝映。

微電影中，梁朝偉與彭于晏齊聚華美的頒獎盛宴。兩位並肩而坐時，梁朝偉在紙上畫下帶有冒險寓意的山景，邀請彭于晏一同迎接挑戰。場景轉換到壯闊雪峰中，梁朝偉和彭于晏滑雪突遇雪崩來襲，由梁朝偉帶領彭于晏一同破除危機，並與代表無畏精神的馬爹利雨燕一同翱向天際，飛越逆境；兩人在片中交錯說道：「正是那些啓發我們的人，才讓我們超越自己，飛往更高處。」影片最後二人對視微笑，是對彼此英雄相惜，也象徵經由跨世代領袖的帶領與傳承，鼓勵新起之秀勇往直前，更體現馬爹利「頂級干邑系列」－超越三世紀結晶「馬爹利尚選XXO」、傳世典範「馬爹利XO」、干邑傳奇「馬爹利藍帶」持續追求卓越、不斷創新突破，直至攀越巔峰之境的傳世與領銜精神！

▲▼馬爹利,頂級干邑,微電影,梁朝偉,彭于晏,龍年。（圖／業者提供）

▲馬爹利尚堤莊園蘊藏了品牌三百多年的悠久歷史與傳承工藝，包括嚴選四大干邑產區葡萄、100%去果渣二次蒸餾、採用細紋托賽橡木桶等獨特製程，造就馬爹利柔順細膩的優雅風格。

自1715年創立至今，馬爹利擁有深厚歷史，三百年來將風土特色及精湛工藝結合，創造款款極致的經典干邑。而馬爹利的頂級干邑與一般同為葡萄蒸餾而成的白蘭地烈酒有何不同？法國的AOC規範嚴訂只有在法國六大干邑產區所生產釀造才能被稱作干邑，而馬爹利精選四大干邑產區的白葡萄，以100%瀝除果渣進行二次蒸餾，並嚴格採用細紋托賽橡木桶陳釀，以繁複的工序和完美的調和工藝創造出柔和滑順、花香細膩的經典馬爹利風格，極高的品質與細緻優雅口感深受全球品飲者的喜愛！至今，馬爹利依舊堅持創新，挑戰跨界陳釀與擴展風味界限，持續開創干邑的無限可能！

致敬世代傳承的頂級干邑　「馬爹利尚選XXO」75年珍稀原酒　盡顯三百年調和工藝

▲▼馬爹利,頂級干邑,微電影,梁朝偉,彭于晏,龍年。（圖／業者提供）

▲精選最高75年，調和超過450種生命之水淬煉而成的「馬爹利尚選XXO」，是精湛的釀造工藝與干邑風土（terroir）的最完美詮釋。

干邑世界中，許多生命之水都經歷了數十載的陳年，才能在下一代首席釀酒師的手中成就完美作品。在長達三世紀的品牌歷史中，馬爹利共經歷了九任首席釀酒師，精湛的調和工藝與陳年生命之水經過世代傳承，成為了馬爹利最引以為傲的深厚底蘊。而最能對此致敬的集大成珍釀，當屬「馬爹利尚選XXO」（Martell Chanteloup XXO）。

由首席釀酒師Christophe Valtaud精選來自邊緣區、大香檳區、小香檳區與優質林區四大干邑產區，超過450種的高年份生命之水，其中更蘊含最高達75年的珍稀陳年生命之水。憑藉長遠的窖藏年份與精湛工藝，造就了馥郁平衡、飽滿圓潤的「馬爹利尚選XXO」，帶來至高等級的奢華干邑體驗。晶瑩的琥珀色澤，香氣深沉宜人，細細品味時，能感受蜂蜜、杏仁、杏桃與無花果的濃郁香味細緻堆疊、完美融合，果味層次豐郁強勁而優雅迷人，在煙花般華麗綻放後形成悠長餘韻在口中縈繞不絕。除了出類拔萃的豐富層次與質感，「馬爹利尚選XXO」典雅細緻的瓶身設計，與金、銀兩色絕美雕花曲線，靈感來自於馬爹利尚選莊園（Chanteloup）入口處的鍛鐵大門，承載超越300年的品牌歷史，象徵頂級干邑的豐富和諧韻味，使品飲的每一口都是極致工藝與歷史傳承的巔峰之作！

蘊含非凡光耀　「馬爹利XO」完美平衡35年強勁與優雅　成就干邑典範

▲▼馬爹利,頂級干邑,微電影,梁朝偉,彭于晏,龍年。（圖／業者提供）

▲「馬爹利XO」採用最高35年生命之水調和而成，完美平衡大香檳區的強勁馥郁與珍稀邊緣區的優雅特質，營造出迷人的辛香料與優雅木質香氣，是頂級干邑的經典佳釀。

「馬爹利XO」（Martell XO）承襲創辦人尚．馬爹利（Jean Martell）的精神，融合古今之干邑釀造理念及技術，發揚酒莊釀酒知識與思維。「馬爹利XO」使用高比例大香檳區與馬爹利酒莊引以為傲的邊緣區生命之水釀製，其中生命之水數量超過250種，更蘊含年份高達35年的原酒，表現出極具特色的木質香氣與迷人辛香料風味。高年份干邑所獨具的溫潤醇厚，則在紅莓、無花果、胡椒與核桃的香味層次中展露無遺，尾韻在口中緩緩散發高雅木質香氣，圓潤平衡、餘韻柔順無窮。瓶身設計打造獨特拱橋造型，圓滑地相連傳統與創新，體現馬爹利大膽、迷人的傳承與開創精神，成為馬爹利頂級干邑系列中，令人流連忘返的風味典範。

「馬爹利藍帶」XO等級干邑　締造傳奇榮耀　飛越不凡成就

▲▼馬爹利,頂級干邑,微電影,梁朝偉,彭于晏,龍年。（圖／業者提供）

▲「馬爹利藍帶」貴為XO等級佳釀，不僅以獨到風味被譽為傳奇干邑，史上無數重要外交場合上也能見到藍帶的迷人身影。

「馬爹利藍帶」（Martell Cordon Bleu）可說是馬爹利三百多年歷史中的干邑經典之最。1912年由品牌創始人曾孫愛德華．馬爹利（Edouard Martell）創造的藍帶，以代表卓越榮譽的藍色緞帶為名，不僅成為世界第一瓶擁有專屬名稱的XO等級干邑，推出後更獲得全球推崇與讚譽，成為法國在無數重要外交場合中的宴客首選，更造就了馬爹利無可取代的不凡地位。

「馬爹利藍帶」精選高比例邊緣區、調和超過200種生命之水，賦予酒液細膩圓潤口感與獨特細緻花香。風味中帶有迷人的蜂蜜、蘋果與摩卡咖啡氣息，醇厚酒體則散發著淡雅的紫羅蘭香氣，優雅而濃郁。「馬爹利藍帶」被譽為無法複製的傳奇干邑，象徵著馬爹利突破傳統的創新精神，更是馬爹利無與倫比的經典之作！

超越VSOP精湛等級　馬爹利「經典干邑系列」打破框架　閃耀極致光芒

▲▼馬爹利,頂級干邑,微電影,梁朝偉,彭于晏,龍年。（圖／業者提供）

▲為紀念馬爹利1858年將干邑引進亞洲掀起風潮，專為亞洲飲食文化打造的「馬爹利名仕」應運而生。超越VSOP等級的佳釀兼具花果香氣與細膩口感，風味優雅柔順。

不只頂級干邑系列令人讚嘆不已，馬爹利也提供了適合日常品飲的「經典干邑系列」。「馬爹利名仕」（Martell Noblige）可說是專為亞洲市場打造的細膩酒款，為紀念馬爹利1858年首度將干邑引入亞洲後所掀起的風潮，「馬爹利名仕」應運而生。精選大小香檳區和珍貴邊緣區超過150種生命之水原酒，「馬爹利名仕」年份超越VSOP等級，酒液馥郁的花果香氣中帶有細緻的木質調氣息，絲滑的口感中隱然浮現焦糖香氣，非常適合女性與喜愛葡萄酒的品飲者！

▲▼馬爹利,頂級干邑,微電影,梁朝偉,彭于晏,龍年。（圖／業者提供）

▲「馬爹利藍淬燕」首創以美國波本桶二次熟成VSOP等級原酒，結合干邑與威士忌兩者風味之長，以創新酒款走出了獨樹一格的全新道路。

「馬爹利藍淬燕」（Martell Blue Swift）則可說是VSOP等級原酒的跨界珍釀，在威士忌與干邑壁壘分明的年代，是馬爹利勇於開創新局，於1783年首次將干邑帶入美國。為紀念這突破版圖的跨界精神，馬爹利推出了全球首創將VSOP原酒二次熟成於美國波本威士忌桶的創新之作！「馬爹利藍淬燕」大膽捨棄干邑命名的作法，正呼應著馬爹利持續創新、無懼無畏的品牌精神。在干邑標誌性的水梨、李子、葡萄香氣中，營造圓潤柔順的口感；而由波本桶所賦予的香草風味與木質調性裡，展現其獨特的格調，都讓藍淬燕走出了有別於一般干邑的全新道路！

金龍與雨燕共舞喜迎新年　馬爹利名仕與藍帶2024龍年限定款驚艷登場

為連結龍年歡慶意象，馬爹利與法國設計師樊尚．達爾（Vincent Darré）攜手合作，以象徵品牌的優雅雨燕串聯馬爹利領銜精神及東方元素，幻化為寓意深遠的龍年限定包裝!馬爹利的經典深藍則化為描繪故事的畫布，以尊貴不凡的金色與紅色點綴增添年節氣氛，賦予了經典干邑全新風貌。

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▲「馬爹利名仕2024龍年限定款」從馬爹利1858年將干邑首次帶入亞洲的歷史中汲取靈感，以雨燕邂逅金龍向這場東西文化的交匯致敬。

▲▼馬爹利,頂級干邑,微電影,梁朝偉,彭于晏,龍年。（圖／業者提供）

▲「馬爹利藍帶2024龍年限定款」將和平鴿的概念寄寓於雨燕上，代表榮耀的藍色緞帶不僅連接著雨燕，也在太陽照耀下將人們溫暖聯繫在一起，背景的地球更象徵著「馬爹利藍帶」享譽全球的經典地位。

「馬爹利名仕2024龍年限定款」的設計中，象徵馬爹利精神的優雅雨燕引領著滿載珍稀干邑的船隻由法國啟航抵達中國，一對代表力量與好運的宏偉金龍夾道迎接，寄寓來年的繁榮昌盛；「馬爹利藍帶2024龍年限定款」則將雨燕幻化為和平使者，在太陽照耀下飛越汪洋、傳遞溫暖，並與藍色緞帶完美交融，如同馬爹利藍帶溫暖地連繫著人們，更呼應了「人生是場飛翔」的品牌精神。兩款干邑以飽滿花果香伴著溫潤的琥珀光澤醉人心脾，搭配飽含詩韻與祝福的設計，宛如一句恭賀年末收穫豐碩的祈願喝采，更是獻給行家珍藏與年節贈禮的經典首選！

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