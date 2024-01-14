妻回日本不歸！夫見一幕疑她出軌怒罵「福原愛plus」　法官判離

▲新北人夫不滿日妻回日本不歸，罵她「福原愛plus」。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名美術設計師阿偉(化名)和日籍女子小雪(化名)結婚，經常以「不同意性行為就離婚」要求行房，在小雪弟弟過世後，知道她想回日本，還要求不戴套就去同意日本定居，卻遲遲不願規劃，最後小雪失望獨自回國，阿偉在視訊時見她臉部浮腫，竟懷疑她偷吃懷孕，向友人表示小雪出軌是「福原愛plus。比福原愛更厲害」，讓小雪死心提出離婚訴訟。新北地院審理，判准兩人離婚，2名小孩監護權交給阿偉，小雪則有探視權。

判決指出，小雪來台灣旅遊，經朋友介紹認識曾在日本擔任美術設計的阿偉，兩人相戀結婚並定居台灣。不料因語言不通，小雪在日常生活上必須依賴阿偉，阿偉又阻止她外出工作，導致小雪需要看阿偉臉色生活，兩人經常處於主從關係，尤其在性生活上，阿偉更表示「不同意性行為就離婚」、「不同意性行為，就要與其他女人發生關係」，讓小雪只能屈從，因此罹患恐慌症。

兩人原本婚前婚後都有考慮回日本定居，但卻未訂出明確計畫，直到小雪在日本的弟弟意外過世，她想回日本繼承弟弟遺留的義大利餐廳，並照顧獨居老父，但阿偉卻說「妳是想利用妳弟弟的死回日本吧」，讓小雪相當心寒，最後選擇獨自回到日本，兩人迄今已分居1年，她感到婚姻維持不下去，向法院訴請離婚，並希望取得探視2名女兒的權利。

全案審理時，阿偉表示因小雪堅持回日本經營餐廳，他才在台等她，不料小雪一去不回，還要求他不簽離婚協議書就不見面。他想給小孩完整家庭，不願意離婚。如果離婚只同意小雪來台探視小孩，但小孩不能在外過夜。

共同友人證稱，小雪回日本經營餐廳後，有上過日本節目，體型看起來正常，但阿偉卻懷疑小雪不與他見面，是因為在外面偷吃懷孕，怒罵說「福原愛plus、比福原愛更厲害」。對此，阿偉表示是視訊時看到小雪臉部浮腫，才懷疑她外遇懷孕。

另一閨蜜證稱，小雪曾對她傾訴，當小雪不想從事性行為時，即便假裝睡著，也會遭阿偉強行叫醒，甚至強拉到他床上，尤其在小雪弟弟過世的時期，因想請求阿偉搬回日本，更要壓抑拒絕的心情，努力配合表現誠意，而阿偉卻說出「如果不避孕進行性行為的話，去日本居住也可以」這種話，甚至在小雪返回日本後，散播小雪懷孕出軌的謠言，讓小雪和在台友人關係惡化。

法官審理，認為異國婚姻原本就有語言文化及經濟等種種差異，小雪在台須仰賴阿偉協助，阿偉卻利用這種優勢，對她進行經濟和權勢的控制，在小雪親人過世低落時也不加以體諒，等妻子回日本後，無端質疑她懷孕，向朋友散播仇恨想法，且自小雪回日本後，至今已和阿偉分居一年，兩人生活已無交集，判准離婚，2名女兒繼續交由阿偉扶養，小雪有探視權。可上訴，