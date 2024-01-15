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趙少康參選50天驚奇之旅　曝當副手不能太積極「比自己選難上10倍」

▲▼2024侯友宜選前之夜，盧秀燕、朱立倫、趙少康。（圖／記者湯興漢攝）

▲趙少康分享參選副總統50天感想。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選落幕，國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康惜敗。趙少康15日透過臉書分享自己「臨危受命、竭盡心力」參選副總統的50天驚奇之旅，他也坦言，副手在選舉中的角色很難扮演，不能什麼都不做，又不能做得太積極，「當副手參選比自己選真是難上10倍不只。」

「人生總有很多驚奇，很多意想不到，參選副總統就是我從來沒有想到會發生的事」，趙少康表示，在總統登記前不久，侯友宜才徵詢他，如果民眾黨總統候選人柯文哲不願意合作，是否可以搭檔競選？他基於兩個理由答應，第一，他既然一直鼓勵侯柯合，又不同意侯康合，不是太沒有原則？第二，侯友宜當時各種民調都不夠高，如果迫於時間壓力草草找個副手，豈不是雪上加霜？

趙少康強調，自己一向是「受人之託、忠人之事」，既然受侯友宜的交心懇託，當然抱著「鞠躬盡瘁」的心情，竭盡心力，況且當時只剩50天，只能1天當3天用，設法力挽狂瀾，首先要讓民調跳上第二，再設法超越第一。

趙少康也坦言，副手在選舉中的角色很難扮演，不能什麼都不做，又不能做得太積極，還不能與主帥的意見不同，如果是他自己選，大開大闔、揮灑自如，一定會比當副手能夠發揮的多，選舉一定精彩好看許多，但現在既不能不努力爭取選票，又不能鋒芒太露搶了主帥的鋒頭，「當副手參選比自己選真是難上10倍不只。」

此外，趙少康提到，選前十幾天，幾家主要媒體或民調機構，都是民進黨賴蕭配領先侯康大約3個百分點左右，有的兩者麻花交纏，但民眾黨柯吳幾乎都是第三，且差距有段距離，最後幾天已不能公開民調，但在網路、抖音上，有幾千個假帳號不斷大量放送播出假民調，柯文哲不是第一就是接近第一，令人大開眼界；而中選會、數發部都束手無策，居然還有那麼多人相信，他大嘆，「難怪台灣是詐騙者的天堂，連年輕人、知識分子都那麼容易被騙上當。」

趙少康表示，選前他估算，上次選舉韓國瑜拿了552萬票，宋楚瑜拿了60萬票，蔡英文拿了817萬票，如果這次侯友宜能拿到上次韓國瑜和宋楚瑜加起來的612萬票，扣掉凋零去世的票，也會有580萬票，就有機會當選，結果少了113萬票，顯然是沒投或跑到柯文哲那裡了。

「50天匆匆就過去了，雖然有很多感慨，但我無怨無悔」，趙少康感性說道，他要感謝的人太多，不論是助理幕僚、地方公職、智囊師友，大家都充滿鬥志，盡心盡力，維安人員也很細心盡責。

趙少康最後強調，國民黨想要贏得選舉，要再擦亮招牌，就要找回孫中山先生當時創黨的初衷，有理想性、有前瞻性、有革命性，甚至要帶點社會主義的均富色彩，黨員年齡要符合社會結構，提名制度要公開透明民主化，如果不能大刀闊斧，義無反顧的改革，明確指出要帶領國家發展的方向，則選票會越來越少，選贏會越來越難。

趙少康心得感想全文：

臨危受命 竭盡心力———

參選副總統50天

人生總有很多驚奇，很多意想不到，參選副總統就是我從來沒有想到會發生的事。

離11/24總統登記前不久，侯友宜兄才徵詢我，如果柯文哲不願意合作，是否可以跟他搭檔競選，我基於兩個理由答應：1、我既然一直鼓勵侯柯合，又不同意侯康合，不是太沒有原則？2、友宜兄當時各種民調都不夠高，如果迫於時間壓力草草找個副手，豈不是雪上加霜？

我是最早鼓吹侯柯合的，在早先蓋洛普民調發表會上，我就以民調結果斷言藍白不合難選，當時還被不少人批評，甚至胡亂揣測我的動機，其實我的動機很簡單，就是想要下架民進黨，在野就必須團結，這是簡單的算數問題，不是什麼高深的學問。這也是為什麼直到11/24早上11點，國民黨開臨時中常會通過提名我前15分鐘，在朱立倫主席辦公室，我還堅持請侯市長再一次打電話給柯主席的原因，我是真心誠意想促成他們合作，真心想看他們成功，如果說有一點點私心，就是擔心賴清德當選會把台灣帶向不可測的方向、不確定的未來。台灣的不幸一定會影響每一個個人，包括我。

藍白合不成，要勝選的機會就小很多，但也不得不拚，做了過河卒子，只有拚命向前，抱著「知其不可為而為之」的心情，一切「盡人事 聽天命」了。

我一向是「受人之託 忠人之事」，既然受友宜兄的交心懇託，當然抱著「鞠躬盡瘁」的心情，竭盡心力，況且只剩50天，只能1天當3天用，設法力挽狂瀾。首先要讓民調跳上第二，再設法超越第一。

11/24登記完後，我在侯友宜兄的車上就跟他說：一定會有人想盡辦法對我們挑撥分化、見縫插針，我們千萬不能受到影響，他也同意我的看法。雖然他很客氣說他們要支付我競選辦公室的所有開銷，但我表明我們這邊所有花費由我負擔，不會跟侯辦申請一分一毛經費，我知道他們的經費也很拮据。

果然之後各種分化的伎倆接踵而出，什麼「功高震主」、「傀儡」、「阿斗」……，還好友宜兄定力夠，沒有受到太大影響。不過這也讓我不敢太過「僭越」，事事讓友宜兄出頭，在一起時我能少說就少說，畢竟他才是總統候選人。

副手在選舉中的角色很難扮演，又不能什麼都不做，又不能做得太積極，還不能與主帥的意見不同，如果是我自己選，大開大闔、揮灑自如，一定會比當副手能夠發揮的多，選舉一定精彩好看許多，但現在既不能不努力爭取選票，又不能鋒芒太露搶了主帥的鋒頭，當副手參選比自己選真是難上10倍不只。

選舉50天中幾乎跑遍了整個台灣，還有金馬澎湖，吃了不少當地的食物，「選到那裡，吃到那裡」也是一種樂趣。

在台南、高雄、花蓮、桃園、基隆、台北、新北幾場大造勢，聲勢都很浩大，大進場幾乎擠到寸步難行，侯友宜和我的手都被握到受傷，群眾熱情的眼神和企盼政黨輪替的吶喊，都深深地讓我們感動，也感到自己肩膀上的責任重大。

最後幾天車掃是在最短時間能夠最大範圍接觸民眾的方法，甚至在南部街頭，民眾的反應都很正面，尤其是開店舖做生意的經營者或店員，反應大都非常熱情，顯見觀光客減少，生意越來越難做。路人熱情揮手比讚或3號的人也極多，讓我們信心大增。

我們自己一直有委託做滾動式民調，侯辦及國民黨也分別在做，快到最後幾天，賴蕭的民調有上來一小波，我研判民進黨的輔選經費發下去了，也發揮了效果，可憐國民黨苦哈哈，什麼經費都沒有，還談發下去什麼工作費？加上民進黨用司法威嚇基層村里長，也產生了相當大的寒蟬效應。

選前十幾天，幾家主要媒體或民調機構，都是賴蕭領先侯康大約3個百分點左右，有的兩者麻花交纏，但柯吳幾乎都是第三，且差距有段距離，最後幾天已不能公開民調，但在網路、抖音上，由幾千個假帳號不斷大量放送播出假民調，柯不是第一就是接近第一，令人大開眼界，而中選會、數發部都束手無策，居然還有那麼多人相信，難怪台灣是詐騙者的天堂。連年輕人、知識分子都那麼容易被騙上當。

選前我估算，上次選舉韓國瑜拿了552萬票，宋楚瑜拿了60萬票，蔡英文拿了817萬票，如果這次侯友宜能拿到上次韓國瑜和宋楚瑜加起來的612萬票，扣掉凋零去世的票，也會有580萬票，就有機會當選。結果少了113萬票，顯然是沒投或跑到柯文哲那裡了。

選前我們請求「集中選票」的呼籲並沒有發揮太大作用，選後不少投柯的人後悔，但也來不及了，我選前記者會再三用「如果賴拿40%，侯拿35%，柯拿25%，則賴當選」做例子鼓勵集中選票，結果不幸而言中，得票數字跟我舉的例子幾乎一樣。然而徒呼負負又能如何？

選前記者問我心情怎樣？緊張嗎？我說一點都不緊張，因為「選上是對國家好，選不上是對自己好」，既然都好，有什麼好患得患失？我當然知道對國家好比對個人好重要，但選民有不同選擇，你只能尊重。

選戰期間為了爭取年輕人的認同，我應邀到六所大學演講並接受提問，包括中一中、政大、台大、清華、聯合大學、高科大，看到他們年輕的臉龐以及真摯的神情，不禁回想起自己大學時的樣子，真希望有機會為他們創造一個和平、繁榮的環境，讓他們盡情發揮。至於上「賀瓏夜夜秀」，又是完全不同的體驗，我一直喜歡看「talk show」節目，選戰中能在節目上自嘲自嗨，還免費得到一首有趣的主題曲「戰鬥藍之歌」，也證明「想做就做，不必畏首畏尾」是對的。

50天匆匆就過去了，雖然有很多感慨，但我無怨無悔，要感謝的人太多，不論是助理幕僚、地方公職、智囊師友，大家都充滿鬥志，盡心盡力，維安人員也很細心盡責，國民黨想要贏得選舉，要再擦亮招牌，就要找回孫中山先生當時創黨的初衷，有理想性、有前瞻性、有革命性，甚至要帶點社會主義的均富色彩，黨員年齡要符合社會結構，提名制度要公開透明民主化，如果不能大刀闊斧，義無反顧的改革，明確指出要帶領國家發展的方向，則選票會越來越少，選贏會越來越難。

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