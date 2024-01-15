菲律賓軍方宣布　將在南海開發其視為領土的9處島礁　

▲菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）表示將在南海開發其宣稱擁有主權的島嶼。（圖／達志影像／美聯社）



記者張寧倢／編譯

菲律賓武裝部隊參謀總長布勞納（Romeo Brawner）15日表示，菲律賓將在南海（South China Sea）開發菲國視為領土的島礁，讓島上更適合軍隊居住。根據路透社報導，這項計畫宣布之際，正值菲律賓與中國之間的緊張局勢加劇，菲、中兩國都宣稱在南海擁有領土，並互相指責對方在這條戰略航道上的侵略行為。

據路透社指出，除了仁愛暗沙（或稱仁愛礁）之外，菲律賓還占據了南海上的其他8個地理位置，並將之視為菲律賓專屬經濟區（EEZ）的一部分。布勞納15日在軍方總部參加完由總統小馬可仕主持的指揮會議後，他向記者表示，「我們希望改善所有這9個地方，尤其是這些我們占據的島嶼。」

布勞納所說的這些島礁包含了中業島，這是南海上最大、最具戰略意義的島嶼，在當地被稱為Pag-asa，位處菲律賓巴拉望省以西約480公里海域。布勞納表示，菲律賓軍方希望為一艘軍艦上的部隊，新增提供一台海水淡化機。1999年，菲律賓為了宣示主權，故意在仁愛暗沙擱淺了這艘軍艦。

布勞納表示，隨著菲律賓將焦點從內部防衛轉向領土防衛，菲律賓軍方現代化計畫將包含採購更多船隻、雷達與飛機。