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台北萬豪酒店、日月潭涵碧樓推創新餐　緊抓饕客目光味蕾

▲▼2024春節創意料理。（圖／涵碧樓提供）

▲涵碧樓湖光軒農曆年套餐以魚子醬果木烤鴨，為賓客的味蕾帶來難忘的感動。（圖／涵碧樓提供）

生活中心／台北報導

新年新氣象與迎接2024金龍年，餐飲旅宿業者無不積極推出各方案以緊抓遊客目光與饕客味蕾。台北萬豪酒店中餐廳「宴客樓」推出全植餐點，響應矽谷新創Lypid活優科技的「未來進行式」活動，呼應英國發起的Veganuary全球蔬食挑戰，為經典菜色賦予永續飲食態度；中台灣的涵碧樓館內「湖光軒」中餐廳，則由主廚林宗立（Mike Lin）領軍，推出圍爐宴與春酒宴，以豐盛的佳餚美饌，打造人圓、家圓、事事圓的美好時光。

▲▼2024春節創意料理。（圖／台北萬豪酒店）

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▲台北萬豪酒店宴客樓嫣紅芋頭燒五花肉。▼台北萬豪酒店Lobby Lounge的煙燻五花肉野菇千層麵佐波菜起司醬（圖／台北萬豪酒店）▲▼2024春節創意料理。（圖／台北萬豪酒店）

Veganuary由英國發起，鼓勵人們在一年之計的1月，體驗純素飲食與生活，減少環境破壞及氣候加劇變化，並促進動物及人類的健康及福祉，至今已是全球逾300萬人響應的國際活動。

鑑於此，Lypid在今年1月啟動「未來進行式」活動，串連五星級飯店台北萬豪酒店「宴客樓」中餐廳，推出「避風塘煙燻五花肉」將Lypid植物五花肉搭配香辣開胃的蒜酥，「嫣紅芋頭燒五花肉」則將紅燒五花肉與軟綿芋頭夾入刈包。米其林綠星餐廳陽明春天旗下品牌「讀蔬會」，也不約而同使用Lypid植物肉丸與植物滷肉推出療癒系餐點，在冬日溫暖吃貨的身心。

▲▼2024春節創意料理。（圖／涵碧樓提供）

▲涵碧樓九重花間日本餐廳照燒羊肩排特選鮮嫩的頂級羊肩排，再搭配特製的照燒醬，碰撞出濃郁可口的絕妙好滋味。（圖／涵碧樓提供）

中台灣的涵碧樓「湖光軒」中餐廳，則延續傳統節慶的豐富氣息，在農曆年間，推出湖光軒農曆年團圓桌菜，以帶有加官晉爵樂高陞之意的香滷冬筍嫩東坡與果木港式櫻桃鴨，意味著在新一年的事業、生活等各方面皆能順利、成功與福氣滿盈的美好祝願的意函。

另外，湖光軒農曆年套餐則以魚子醬果木烤鴨、冬筍花菇一品參與火瞳干貝燉雞湯等經典餐點，每一道菜品都以在地與新鮮食材，並以獨特的手法烹調而成，讓從傳統的口味中發現新的層次和驚喜。

九重花間日本餐廳主廚游宗翰（Dylan Yu）則設計尾牙暨春酒日式菜單全新菜單，包括獨具特色的道明寺蛤蜊汁、烏魚子三點前菜、香脆可口的海蝦天婦羅，特選鮮嫩的頂級羊肩排，再搭配特製的照燒醬，碰撞出濃郁可口的絕妙滋味，從視覺、味覺到味蕾，為人帶來極致享受。

▲▼日月潭涵碧樓湖光軒餐宴。（圖／涵碧樓提供）

▲日月潭涵碧樓湖光軒餐宴。（圖／涵碧樓提供）

 
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