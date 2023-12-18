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日月潭爆飯店誇張違建！縣府4度勒令停工遭無視　女負責人慘了

▲▼日月潭水岸休閒飯店（二館）。（圖／翻攝自Google Maps）

▲日月潭水岸休閒飯店（二館）違法增建遭4度勒令停工，卻置之不理，最終負責人遭判刑。（圖／翻攝自Google Maps）

記者柯沛辰／綜合報導

日月潭水岸休閒公司旗下飯店爆出違法增建，南投縣府獲報到場勘查後，4度發函要求停工。不料黃姓女負責人置之不理，繼續增建自家飯店，最終遭函送法辦。南投地院審理後，近日依違反建築法判刑3個月。此外，縣府也將飯店違建列入優先拆除對象。

判決書指出，南投縣府今年2月接獲檢舉，得知水岸休閒有限公司旗下飯店涉嫌違建，當月17日旋即派員勘查，確認65歲黃女未取得建照就擅自增建飯店，因此隔天立刻發函要求停工，並辦理補正，怎料黃女置若罔聞，繼續施工。

同月25日，縣府再次派員會勘，在現場張貼應立即停工公告，並再次發函勒令停工、補照。事隔一個月，縣府3月17日三度派員現勘，竟發現違建飯店「長高」，新增7樓屋頂鋼骨結構，毫無停工之意，三度發函勒令停工。

4月21日，縣府四度現勘，發現建築物結構體、外牆已完成施工，認定業者無停工之意，因此同月29日寄發違章建築拆除裁處書。不料後來再度會勘，竟發現黃女仍在施工，因此依違反建築法函送法辦。

南投地院審理後認為，黃女應主動了解並遵循相關建築法規定，卻在接獲勒令停工通知後，仍漠視國家公權力擅自復工，並經制止不從，顯見其心存僥倖，僅為滿足自身需求，罔顧建築法規保護民眾公共安全意旨，審酌被告沒有前科，僅國中畢業，因此判刑3個月。

對此，縣府也表示，先前會勘「日月潭水岸休閒飯店（二館）」，已多次勒令停工、要求補正，但業者不理會，因此違建部分將列入明年優先拆除項目。

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