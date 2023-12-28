　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

全國唯一水上跨年煙火秀在日月潭　水社、伊達邵施放360秒

▲2023-2024日月潭跨年晚會將於水社、伊達邵2碼頭施放煙火。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

▲2023-2024日月潭跨年晚會將於水社、伊達邵2碼頭施放煙火。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024新年將屆，日月潭跨年晚會有別於各地熱鬧開唱的大型活動，將從31日晚上8點於水社碼頭廣場展開一連串的線上歌手及樂團表演，凌晨整點於水社、伊達邵兩處潭面施放絢爛湖畔煙火，也是全國唯一的跨年水上煙火秀，日月潭國家風景區管理處歡迎沒趕上花火節盛況的民眾一起來倒數。

日管處指出，水社晚會廣場可容納5000名遊客，水社、伊達邵兩地同時施放的跨年煙火秀長達360秒，梅荷園、日月潭文武廟、朝霧碼頭及九龍口等也都是欣賞煙火的絕佳地點。

▲2023-2024日月潭跨年晚會將於水社、伊達邵2碼頭施放煙火。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

除滿足視覺享受，還備有潭畔旅館住宿優惠券、五星級酒店下午茶優惠券、餐飲折價券及精美禮品等超過50份的好禮，並邀請多位「星光大道大魔王」、發片的網紅歌手勁歌熱舞。

▲2023-2024日月潭跨年晚會將於水社、伊達邵2碼頭施放煙火。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處提醒，依據往年經驗，潭區台21線在跨年夜當天上午10時至下午2時車潮較多、交通易壅塞，議民眾避開交通尖峰時刻：若是一日遊旅客可在上午10時前抵達日月潭，若是住宿遊客宜於下午2時後進入潭區；水社及伊達邵商圈都規劃為行人徒步區，水社村中興路沿線禁止停車，中興停車場倘若客滿，可以前往朝霧停車場或向山停車場停放。

ET快訊
快訊／國三生遭割喉亡　廢死聯盟發聲了
謝忻陷醜聞4年　「4收入全斷」揹房貸慘況曝
台灣首富妻被坑5千萬　名媛騙徒重判10年還須全吐還
五月天疑遭施壓　國台辦回應了
分隊長救火殉職！弟「手捧牌位」一臉哀戚進靈堂
北捷「這1站」最冷門！一天僅4537人次進出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

激勵士氣！桃園調升清潔隊員及駕駛獎金　追朔至12／1

全國唯一水上跨年煙火秀在日月潭　水社、伊達邵施放360秒

桃園青埔「原住民族語言傳播大樓新建工程」上梁　2025年底落成

19歲長子胰癌逝！次子休學助家計　草屯警偕網紅募款助弱勢夫婦

教產工會2023年教育代表字「變」　台南教長：教育需創新惟對孩子愛與關懷不變

年末星光電影交流分享會　台南市社會局邀市民觀注婦女權益

台中2024跨年晚會停車攻略出爐　智慧化系統查剩餘車位

2023機車汰舊換電補助最高27500元　黃偉哲邀市民減碳換現金

元旦連假開心遊花蓮！　警最新疏運管制措施出爐

在地司機招募中！　「TTGO台東預約接駁」1／5上線

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

用「寶寶手語」與小孩溝通　她教學手靠下巴→等一下

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

目擊肇逃正義哥氣炸追上　「斜插剪車」怒喊：開X小

初戀男友張兆志離婚..劉曉憶：不意外！　回頭看當年被分手「滿渣的」

李善均輕生！「倒在車裡」享年48歲　前1晚就斷聯..妻見遺書急報警

激勵士氣！桃園調升清潔隊員及駕駛獎金　追朔至12／1

全國唯一水上跨年煙火秀在日月潭　水社、伊達邵施放360秒

桃園青埔「原住民族語言傳播大樓新建工程」上梁　2025年底落成

19歲長子胰癌逝！次子休學助家計　草屯警偕網紅募款助弱勢夫婦

教產工會2023年教育代表字「變」　台南教長：教育需創新惟對孩子愛與關懷不變

年末星光電影交流分享會　台南市社會局邀市民觀注婦女權益

台中2024跨年晚會停車攻略出爐　智慧化系統查剩餘車位

2023機車汰舊換電補助最高27500元　黃偉哲邀市民減碳換現金

元旦連假開心遊花蓮！　警最新疏運管制措施出爐

在地司機招募中！　「TTGO台東預約接駁」1／5上線

起底2023世界最帥臉孔「亞洲第一名」姜濤！　香港頂流、來台擠爆西門町

55688推「跨年應援車隊」　金讚汽車保修提供多項優惠

證交所公布六檔注意股　芯鼎當沖佔比過高上榜

外媒稱五月天遭陸施壓　陸委會查證中：相信五月天必不致附和中共

玖鼎電力明年Q1上市　台電大單助攻估2025產能翻倍

快訊／網激憤灌爆臉書！「廢死聯盟」發聲：以暴不能止暴

台北車展／TOYOTA氫氣巴士＆Hino電動貨車亮相　露營車2月上市

金鐘獎主持舒夢蘭下水瘦一圈！　撞見「大翅鯨求偶起衝突」珍貴畫面曝光

痛失丈夫李善均…　田慧振新作《Cross》宣布延期上映

幫煮午餐！公公誇好吃...婆婆竟「狠賞她1巴掌」　結局逆轉超驚人

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

地方熱門新聞

賴香伶「無敵號聯結單車」　零污染宣傳　

新北市圖推認識新店「活」建築

桃園54家汽車代檢廠　元旦連假暫停驗車

馬英九廟埕助講 　拉抬侯友宜、張秀華

台南安平漁港跨港大橋拚2028年底完工

2023機車汰舊換電補助最高27500元

台南和緯路最後一哩路完工通車

台南小客車自撞路旁汽機車駕駛人受傷

台東113年度屋頂設置太陽能系統補助　元旦開始受理

張志豪教授　榮膺先進材料界最高榮譽IAAM 會士

李全教公布第2支CF廣告

台南公共自行車2024年元旦起調整優惠

侯友宜回防嘉義市　支持者夾道歡迎！

五堅情全台唯一合體在台南陪你倒數迎接2024

更多熱門

相關新聞

台中跨年晚會停車攻略出爐　智慧化系統查車位

台中跨年晚會停車攻略出爐　智慧化系統查車位

跨年最後倒數，因應水湳中央公園登場的跨年晚會將湧入龐大車流人潮，台中市交通局在會場南北側規劃停車空間，今年首度推出「2024台中跨年會場周邊停車場」的停車導引系統，上網即能查詢剩餘車格及導航服務。

跨年晚會+元旦連假　里港警加強交通疏導

跨年晚會+元旦連假　里港警加強交通疏導

五堅情全台唯一合體在台南陪你倒數迎接2024

五堅情全台唯一合體在台南陪你倒數迎接2024

跨年飯店訂房炸了　中市府估湧入30萬人

跨年飯店訂房炸了　中市府估湧入30萬人

台北101跨年煙火全球見證璀璨！新年驚豔101雙跨年季帶動觀光經濟雙贏

台北101跨年煙火全球見證璀璨！新年驚豔101雙跨年季帶動觀光經濟雙贏

關鍵字：

日月潭跨年晚會水社伊達邵煙火

讀者迴響

熱門新聞

Dcard、PTT肉搜加害者！　新北地院警告 ：即刻下架

快訊／明天手術開刀！　王欣儀：我罹癌了

幫網紅女兒「紅豆妹」接業配　刑警媽遭記2過

國三生遺體返案發地招魂　民俗大師：罕見

1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

29歲分隊長殉職！父癱坐嚎啕大哭　弟同為消防心碎

割喉國三生亡！　乾妹涉教唆20字更新動態

國三生遭割喉亡　網灌爆「廢死聯盟」臉書

獨／何博文慘了！　淡江大學法學碩士確定被撤銷

國三生遭割喉亡　律師預言乾哥「最後去處」

勇消游尚樺殉職　同仁悲喊：辛苦了，任務結束

最糟糕零食前5名　冠軍恐影響一生健康

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

國三生遭割喉喪命　老師悲痛離開往生室

優秀國三生枉死　任教導師困惑質疑法規

更多

最夯影音

更多
家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息
網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

用「寶寶手語」與小孩溝通　她教學手靠下巴→等一下

用「寶寶手語」與小孩溝通　她教學手靠下巴→等一下

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面