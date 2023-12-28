全國唯一水上跨年煙火秀在日月潭　水社、伊達邵施放360秒

▲2023-2024日月潭跨年晚會將於水社、伊達邵2碼頭施放煙火。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024新年將屆，日月潭跨年晚會有別於各地熱鬧開唱的大型活動，將從31日晚上8點於水社碼頭廣場展開一連串的線上歌手及樂團表演，凌晨整點於水社、伊達邵兩處潭面施放絢爛湖畔煙火，也是全國唯一的跨年水上煙火秀，日月潭國家風景區管理處歡迎沒趕上花火節盛況的民眾一起來倒數。

日管處指出，水社晚會廣場可容納5000名遊客，水社、伊達邵兩地同時施放的跨年煙火秀長達360秒，梅荷園、日月潭文武廟、朝霧碼頭及九龍口等也都是欣賞煙火的絕佳地點。

除滿足視覺享受，還備有潭畔旅館住宿優惠券、五星級酒店下午茶優惠券、餐飲折價券及精美禮品等超過50份的好禮，並邀請多位「星光大道大魔王」、發片的網紅歌手勁歌熱舞。

日管處提醒，依據往年經驗，潭區台21線在跨年夜當天上午10時至下午2時車潮較多、交通易壅塞，議民眾避開交通尖峰時刻：若是一日遊旅客可在上午10時前抵達日月潭，若是住宿遊客宜於下午2時後進入潭區；水社及伊達邵商圈都規劃為行人徒步區，水社村中興路沿線禁止停車，中興停車場倘若客滿，可以前往朝霧停車場或向山停車場停放。