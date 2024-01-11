1周3次壞壞！老公手機「約砲天蠍女」　孕妻崩潰：怎麼辦

▲老公手機跳出「天蠍女如何約砲」的搜尋關鍵字。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「整個人氣到發抖！」一名人妻透露，儘管懷孕8個月仍會與老公進行房事，一周約有三次壞壞，豈料老公的手機竟出現「天蠍女如何約砲」的瀏覽頁面，讓原PO氣到崩潰。畢竟懷有身孕，網友要原PO別動氣，「可能只是頭腦內的想像（如同看A片），還沒真的出軌」，事後原PO老公坦承是對前女友有遐想。

一名女網友在Dcard表示，某天睡前忽然想偷看老公手機，結果被綠光直接掃射，可見搜尋紀錄冒出「天蠍女如何約砲、5f自拍vip破解、5f影片手機破解版」、「天蠍想要的是真心，還是肉體」等造訪頁面。

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原PO越看越崩潰，因為她目前懷有身孕，「跟老公性事一個禮拜也三次左右，平常他也對我很好，表現出很愛我的樣子」，殊不知想被著原PO偷吃，「我看了整個人氣到發抖...我到底要怎麼辦？」

底下網友回應，「特別去搜天蠍女，肯定是有這號人物存在的，至於是『已得手並探究對方想法』還是『未得手而研究如何攻略』都有可能吧」、「懷孕一周還三次性事，老公還約砲的話，挺不下去了」、「你老公還是個免費仔」、「天蠍女如何約，感覺就是有問題」、「不要太早下結論，畢竟有孕，心情還是儘量保持平靜，他可能只是頭腦內的想像（如同看A片），還沒真的出軌」。

事後，原PO更新表示，老公坦承是對前任有遐想，也頻頻下跪認錯，不該有這種偏差的想法，但原PO無法原諒，最後氣到奔回娘家冷戰。