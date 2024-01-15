諾魯與我斷交！國民黨嘆綠快凍結台獨黨綱　好維護中華民國主權

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

諾魯今（15）日宣布與中華民國斷交，國民黨痛批此舉，傷害2300萬人民感情，中華民國國際地位不容抹煞，同時也提醒民進黨政府，諾魯斷交說明外交系統事前沒有掌握，也很難說服國人賴清德已經準備好當總統。美國總統拜登在選後明確表示「不支持台灣獨立」，民進黨主政之下，外交困境重重。

對於諾魯與中華民國斷交一事，國民黨表示，無法認同、也無法接受，更傷害全體 2300 萬人民的感情。國民黨更呼籲大陸當局，此舉無助兩岸對話，中華民國的存在應該是兩岸和平的資產而非負債，不應在此時壓縮中華民國的國際空間。國民黨表示，中華民國的國際地位不容抹煞、對國際社會的責任與義務也不會有任何改變。國民黨會與全體國人站在一起，面對日益萎縮的國際空間，也會更努力維護主權與尊嚴，也會更積極參與國際社會。

由中國國民黨所一手創建的中華民國是亞洲的第一個民主共和國，維護中華民國憲法、中華民國主權獨立、與國際生存空間，更是國民黨責無旁貸的義務與責任。

國民黨同時也提醒民進黨政府，諾魯斷交說明外交系統事前沒有掌握，也很難說服國人賴清德已經準備好當總統。美國總統拜登在選後明確表示「不支持台灣獨立」，民進黨主政之下，外交困境重重，民進黨應儘速凍結台獨黨綱，才更是維護中華民國主權，維護台灣不受傷害的正確做法。