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大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／陸外交部支持與諾魯復交　「一中原則是人心所向，大勢所趨」

▲▼外交部召開諾魯與我國斷交說明記者會，外交部政務次長田中光。（圖／記者黃國霖攝）

▲外交部召開諾魯與我國斷交說明記者會，外交部政務次長田中光。（圖／記者黃國霖攝）

記者任以芳／北京報導

我邦交國諾魯今(15)日正式宣布與中華民國斷交，大陸外交部也發出歡迎支持諾魯（陸稱瑙魯）和中華人民共和國復交，再次充分說明，一個中國原則是人心所向，大勢所趨。

該聲明稱，諾魯作為主權獨立國家，宣佈承認一個中國原則，同台灣斷絕所謂「外交關係」，願同中國恢復外交關係，中方對瑙魯政府決定表示贊賞和歡迎。

聲明指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。

聲明強調，這已為聯合國大會2758號決議所確認，是國際社會普遍共識。在一個中國原則基礎上，中國已同全世界182個國家建立外交關係。「瑙魯政府決定同中國復交，再次充分說明，一個中國原則是人心所向，大勢所趨。中國願同瑙魯在一個中國原則基礎上開啓兩國關係新篇章。」

▲▼諾魯總統阿迪昂（David Adeang）公開演說宣布承認中國。（圖／翻攝自Facebook）

▲諾魯總統阿迪昂（David Adeang）公開演說宣布承認中國。（圖／翻攝自Facebook）

我方又失去一個邦交國諾魯（陸稱瑙魯），稍早官媒央視、新華社率先引用諾魯官方消息，搶先發快訊稱，「當地時間1月15日瑙魯（大陸用語）政府在其臉書官方帳號發布聲明，宣佈與台灣斷絕同「外交關係」。」

台灣大選13日才剛落幕，賴蕭配贏得第16屆總統、副總統，時隔兩日，我邦交國諾魯總統阿迪昂（David Adeang）今發表全國談話宣布承認中華人民共和國，與中華民國斷交，這是蔡英文上任後丟失第10個邦交國，也被外界視為大陸官方在賴清德勝選後，第一個外交制裁措施。

大陸國際關係學者時殷弘接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，一點都不意外，2016年台灣政黨輪替後，兩岸幾乎全面對抗，預料「獨獨配」的賴蕭上台執政，大陸會更加強擠壓台灣的外交空間，不至於「零邦交」，最後剩下個位數，都不意外。

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