諾魯討不到錢斷交「物價比台北貴10倍」　許多人無鞋可穿

▲前總統陳水扁、馬英九、總統蔡英文均曾在任內訪問諾魯。（資料照／記者陶本和攝）

網搜小組／劉維榛報導

2024總統才剛選出，台灣再失去1個邦交國！太平洋友邦諾魯共和國今（15）日宣布台灣斷交，同時與中國建交。對此，有網友拋問「諾魯有什麼特色嗎？」實際打開外交部官網介紹，當地物價比台北貴10倍，且許多人民還無鞋可穿，對比政府向外索討鉅額經濟援助，似乎顯得格外諷刺。

一名網友在PTT表示，稍早得知台灣又失去一個邦交國，但鮮少聽到諾魯的新聞，因此想問「剛才知道有這個國家，喔原來還是我們的邦交國，這個國家有什麼特色？」

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底下網友熱議，「1萬1千人，人面廣的大概全國都認識」、「比我們還要島」、「一天就可以徒步環島吧」、「擅長跟邦交國要飯」、「兩邊蹭飯的行為而已」、「全島都有磷礦」。

諾魯共和國今震撼與台灣斷交，不過外交部官網還沒下架兩國駐外館處、駐台使館的資訊。資料顯示，諾魯共和國全國人口1萬1550人，面積21.2平方公里，食衣行部分，全境使用澳幣，所有食品及民生用品皆從國外進口，選擇性少，海空運輸費用高，故物品價格昂貴，民生物品價格較台北高出5-10倍，且經常缺貨；氣候長年如夏、當地許多人無鞋可穿；公車等大眾運輸工具不普遍，主要交通工具為私有車輛及摩托車。

至於當地娛樂部分，可觀賞磷礦開採及其遺跡、Bauda水塘、觀海上日出與日落、政府辦公大樓、二戰遺跡等。

針對諾魯與我斷交部分，外交部次長田光中指出，2023年已經掌握情資，中國接觸諾魯政要，透過經濟援助誘使外交轉向，前諾魯總統訪台出席活動，態度也反覆搖擺，一度想要取消訪問台灣。

田光中說，諾魯前政府甚至研擬外交轉向，立場一度回穩，新政府上任後在今年1月12日，派遣特使一起努力合作，然而諾魯以鉅額財政缺口、舉辦運動會經費、澳洲在當地銀行關閉理由等，向我索取巨額經濟援助，並跟中國比價。

田光中也透露，諾魯對台索取巨額金援的數目他不方便透露，但遠超過對一般我們對邦交國所能提供的金額，因此，再度證明，中國在打壓我們利用金錢外交無所不用其極。