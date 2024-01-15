韓國對中貿易31年來首現逆差！　分析：將成常態

▲韓國對中國貿易出現31年來的首次逆差。（示意圖／CFP）

文 ／中央社

韓國官方發布的經貿數據顯示，韓國對中國貿易出現31年來的首次逆差，分析指出，這是因為韓國過於安逸地依賴中國市場的結果，並說韓國對中國的貿易逆差將成為常態。

陸媒第一財經今天報導，根據韓國產業通商資源部最新發布的「2023年12月及年度進出口動向」顯示，2023年截至11月，韓國對中國貿易已出現180億美元（約新台幣5611億元）的逆差。

回顧兩國貿易，雙方1992年建交以來，韓國在與中國的貿易中除了當年曾出現逆差，期間皆是順差，並於2013年達到628億美元的峰值，之後逐年下降。

2022年自10月起韓國對中國貿易連續出現單月逆差，但全年最終仍維持順差，但規模縮減至12億美元。

對於中國當前正從韓國長期的貿易收支最大順差國轉變為逆差國，首爾科學綜合研究生院大學主任教授黃菲表示，主要是韓國過於依賴中國市場的結果。

她還說，韓國出口產業競爭力減弱也是原因之一，中韓建交後，中國雖持續進口韓國生產的中間材料，並維持組裝、加工的分工關係，但中國追上韓國並加強自身製造業競爭力，中國對韓國生產的中間材料需求正漸減。

黃菲另指出，中韓之間的交易商品從往昔的鋼板、纖維等單純的輕工業與重化學商品為主，轉變以半導體為首的高附加價值中間材料，凸顯中國製造業的尖端化，使兩國在中高級技術產業領域的出口競爭加劇。

她說，加上中美之間的供應鏈角力，以及此前韓國政府對中國態度，波及昔日韓國對中國出口的人氣商品，韓國產品在中國逐漸失去消費者的關注和喜愛。

面對當前韓中貿易逆差的趨勢，她說，韓國業界普遍認為，韓國對中國貿易逆差短期不可逆轉並將逐漸擴大，如此韓國只能積極謀求供應管道的多元性，發展與其他國家的貿易合作，但這也不是短時間之內可以實現。

韓國央行去年12月公布的報告指出，由於中國在全球市場與韓國形成的競爭益增，韓國有必要進一步提升出口產品的對外競爭力，同時藉由實現出口市場多元化，以改善當前過度依賴中國市場的出口結構。

黃菲表示，但進口自中國的資源、原料，不可避免增加的趨勢仍然存在，以致韓國產業界對中國進口的依賴度加深，加深兩國貿易不均衡關係。