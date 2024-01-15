快訊／諾魯總統宣布與台斷交　承認中華人民共和國

▲諾魯總統亞定（David Adeang）公開演說宣布承認中國。（圖／翻攝自Facebook）

記者詹雅婷／綜合報導

諾魯總統亞定（David Adeang）15日發表全國談話宣布承認中華人民共和國，並針對諾魯政府轉向與中國大陸建交一事進行說明。

諾魯政府稍早發布的正式聲明提到，為了諾魯共和國與諾魯人民的最大利益，政府將根據聯合國第2758號決議的規定，轉向一個中國原則（One-China Principle），承認中華人民共和國（People's Republic of China）是代表中國的唯一合法政府，並尋求與中國恢復全面外交關係。這代表諾魯共和國將不再承認中華民國（台灣）為一個獨立國家，而是中國領土不可分割的一部份，自即日起斷絕與台灣「外交關係」，不再與台灣發展任何官方關係與往來。

諾魯表示，這項變化無意影響我們與其他國家現有的友好關係，仍致力於推動諾魯向前發展，「這項政策變化是推動諾魯發展的重要第一步。」諾魯總統阿迪昂（David Ranibok Adeang）將在下次議會會議中就此發表進一步聲明，並在當地電視和廣播中發表全國演說。諾魯仍然是一個主權獨立的國家，希望與其他國家保持友好關係。

台灣13日舉行總統大選，由民進黨總統候選人賴清德勝選，諾魯在選後2天就宣布與台斷交。路透指出，早在大選之前，台灣安全官員就曾透露，中國大陸可能會持續挖牆腳，減少與我維持正式外交關係的國家。

根據《衛報》報導，自蔡英文2016年當選總統以來，台灣已失去多個邦交國，剩下來自拉丁美洲與加勒比海地區的貝里斯、瓜地馬拉、海地、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖文森及格瑞那丁、巴拉圭與聖露西亞；南太平洋的馬紹爾群島、諾魯、帛琉和吐瓦魯國；非洲的史瓦帝尼，還有歐洲的教廷，如今扣除掉諾魯，台灣只剩下12個邦交國。