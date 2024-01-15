「不會想吃第二次」的美食？大票秒投早餐1經典：不敢再喝

▲鹹豆漿。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人都很愛吃，但也有些食物令人卻步。「爆料公社」粉專日前發起討論，「有什麼食物是你吃過一次就不想再嘗試的？」狂吸超過3千多人熱議，其中超多人點名一樣「中式早餐經典美食」，直呼「我真的不敢喝！」「就像嘔吐物==」、「喝一口就不敢喝了，嚇死我！」另一票則震驚，「很好吃耶！」

爆料公社粉專發起討論，「有什麼食物是你吃過一次就不想再嘗試的？」話題釣出藍勾勾百萬網紅宛宛兒回答「熟番茄」，就有人秒懂，「對，煮熟的水果吃起來太噁心了」、「番茄不管大小，對我而言都是水果～煮熟的水果真的很奇怪，我也不能接受。」

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其他人則紛紛留言，「生的小黃瓜」、「杏仁茶，我光聞味道，連一次都不想嘗試」、「甜的蚵仔麵線」、「炒飯的青豆」、「秋葵，有黏液的都不行。」其中，有許多網友秒指「鹹豆漿」，通常都是因為外觀卻步，「超像嘔吐物」、「我喝一口就不敢喝了，嚇死我」、「（看起來像）ㄆㄨㄣ！嘔吐物」、「這個我真無法」、「鹹豆漿母湯」。

另外，納豆、香菜、仙桃、茴香的點名率也很高，「納豆，我第一次吃差點吐出來」、「納豆+1，很像沒曬乾的臭抹布，我直接嘔嘔嘔」、「仙桃，好像在吃洗髮精的感覺」、「被我媽逼吃仙桃真的生不如死」、「香菜，臭臭菜」、「新鮮炒茴香」、「絕對是茴香」。