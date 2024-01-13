　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更生美影攝影比賽　金獎「無限」展現更生人美好生命面

▲▼第6屆更生美影攝影比賽，銀獎-046梁子淇-映雪紛飛。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲第6屆更生美影攝影比賽，銀獎，梁子淇，映雪紛飛。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

第6屆更生美影攝影比賽順利落幕，這次共有自全國各地108件優秀作品，評選出金銀銅獎各1名、優選及佳作各2名、入選作品共5名。其中金獎作品「無限」，表現更生人罹癌末期，雖然有限的生活，卻能活出不限的希望，感動人心。

本次獲獎作品，除了「無限」以外，也有在不同領域奮鬥的更生人認真投入工作的身影，例如以從事養殖漁業更生人為主角，表達希望在手，責任在肩頭，更生回頭不蹉跎的「揚」，展現烈日下更生人揮汗如雨的建築工地剪影「烈日高空」，以及負責鋁門窗工作的更生人在噴發烈火中的堅持，每一幅作品都記錄著平凡中的不平凡，傳遞出正能量，也確實呈現更生朋友在社會中默默地努力的身影。

更生保護會桃園分會已將得獎作品印製成113年度的桌曆作為更生保護工作宣導之用，期待藉由攝影作品的傳達，讓社會大眾看見不一樣的更生朋友，並展現出溫暖、希望與生命力。

▲▼第6屆更生美影攝影比賽，金獎-黃懃玗-無限。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲第6屆更生美影攝影比賽，金獎，黃懃玗，無限。（圖／臺灣更生保護會提供）


金獎─無限─黃懃玗創作心得：

我從來沒有想過拍攝個案的照片會成為攝影比賽的金獎作品，更沒有想到他在照片留下的身影，會是最後一次我們能夠暢談、交流的時刻。與阿河的相處，遺憾很多，沒能和他分享得獎的快樂，絕對是其中之一。我陪伴阿河僅有10個月的時間，雖然不算太長，但卻是他人生的最後一哩路，誰也沒想到生命的盡頭是如此猝不及防。

初次與阿河見面時，他就是肺腺癌末期病人，甚至已被醫生宣告未來時日不長，與此同時，我觀察著阿河對於人生的倒數計時是抱持著何種態度？我也曾反思過若我的人生只剩有限的時間，我會如何面對？有的人自暴自棄，有的人把握當下，而阿河就如同在海裡溺水的魚，浮浮沉沉。呼吸是每個人誕生在世上，成為一個自然人與生俱來的能力，阿河也曾經能夠暢快地呼吸，但自從罹癌後，卻是連呼吸也會痛，這樣的折磨使人放棄求生的意志，但阿河卻用對生命的渴求，跟死神拔河，爭取著一分一秒的時間。

當然他也曾想過要放棄，也曾在和我面對面訪談時，不止一次表示想要自殺一死了之，因為死亡就不再需要忍受病痛、孤單的折磨。治療期間阿河曾經回顧自己的一生，想著自己為何會一再反覆地再犯入監？為何會落到家人眾叛親離的境地？他發現因為選擇放棄最容易，而選擇撐下去的人需要付出非常多的努力。對於過去的年少輕狂、逞凶鬥狠，阿河感到悔不當初，現在的他只想著：「我若突然倒下，會不會帶給房東、周圍身邊人的麻煩?」，到死的前一刻都還不忘替別人著想，希望不要再帶給他人負擔，也許前科累累的更生人真的犯過錯，但並非全都絕對的十惡不赦，我想阿河就是省悟得太晚而已。

我很珍惜每一次和阿河談話的時間，因為在他的眼裡沒有以後，每一次的面訪我們都有個默契，不提前預約下一次訪視的時間，因為我們永遠無法保證下一次的見面是否能夠遵守承諾，誰都不知道未來的那一刻到底是死神先到，還是想活下去的希望能夠獲得短暫的勝利。最終阿河健康狀況持續每況愈下，原本在醫生的建議之下，阿河早該入住安寧病房以備不時之需，但阿河用他對還想活下去的那份執著，堅持著出院返家自行規劃日常，走出戶外與人互動，期盼著家人們的聯繫，一直到再也無法走下去為止，是他在有限的生命裡活出無限的希望，謝謝阿河對於人生的態度讓我感受到生命的韌性，願每一個人都能被世界溫柔以待，謝謝阿河用他的生命故事教導我這樣的一課。

▼第6屆更生美影攝影比賽，銅獎，林宣萱，人與狗。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼第6屆更生美影攝影比賽，03銅獎-070林宣萱-人與狗。（圖／臺灣更生保護會提供）

▼第6屆更生美影攝影比賽，優選，洪生輝，揚。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼第6屆更生美影攝影比賽，優選-016洪生輝-揚。（圖／臺灣更生保護會提供）

▼第6屆更生美影攝影比賽，優選，林家富，烈日高空。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼第6屆更生美影攝影比賽，優選-018林家富-烈日高空。（圖／臺灣更生保護會提供）

▼第6屆更生美影攝影比賽，佳作，王國良，更生人美影。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼第6屆更生美影攝影比賽，佳作-001王國良-更生人美影。（圖／臺灣更生保護會提供）

ET快訊
立委候選人大鬧投票所！　遭警強制拖離
這票太重要！3車撞爛　他做完筆錄趕緊去投票
張宏陸臉書曬「1動作」GG了！　粉專急刪照片：小編誤植
大鬧投票所！　新北男遭2警壓制在地
台中天氣晴　中午投票率達46.3%
快訊／中午前全台43件違規！　投票所爆25起吵架
最後一波返台高峰！　台商擠爆小三通「等候補票」
快訊／初次投票搞烏龍！　她撕下支持對象投票匭
北市抓到4件違規！　26歲男打電話給媽媽慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

更生美影攝影比賽　金獎「無限」展現更生人美好生命面

法務部關懷苗栗東里家風更生安置就業處所

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

疑「探頭暴衝」遭機械車位夾 女送醫不治...中市府勒令停用

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

侯康選前之夜_趙少康

柯文哲凱道選前之夜造勢　館長、愛莉莎莎現身相挺

更生美影攝影比賽　金獎「無限」展現更生人美好生命面

法務部關懷苗栗東里家風更生安置就業處所

妹子從台北趕回嘉義投票！開包一看「還是沒帶身分證」　結局曝光

河南平頂山煤礦場事故！瓦斯氣體突湧出　已致8死8失聯

高帥男星遭封殺！演胡歌新劇「神秘A先生」曬照暴雷…帳號被消失

台中7起違規！5件用手機、1人撕毀政黨票　中六選區有人發傳單

立委台北第7選區藍綠雙姝激戰　徐巧芯、許淑華「穿白色」展現好默契

粉絲哭哭「小卡要給妳簽名ㅠㅠ」　韓韶禧自首當小偷：我偷走了～

投票驚見「超多年輕人出來」　路上也塞爆！PTT炸鍋：穩了！

泰重機男自撞墜橋「臉朝下」卡水溝慘死　左臂離奇噴飛消失

喬治猛轟37分退灰熊　快艇近20戰狂拿17勝

老人才打室內電話！5成民眾只用手機　這套通訊軟體幾乎人人使用

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

法律熱門新聞

法務部關切苗栗更生安置處所

第六屆更生美影攝影比賽於桃園

5男關一起　牢房竟變炮房

綜藝人性侵恐慌症男子　判刑定讞

輔大學弟性侵學姊案　判賠90萬確定

王鼎棫／身分證早已偷洩你的個資

房仲疑偷情　女客安全帽沒戴好摔亡

賴啟源台中辦展　感謝更保陪伴

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

台中補教名師卓澔假本票逆轉無罪

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

割頸案新北地院逆風 前監委林雅鋒支持純淨審判空間

張文傑／侵入住宅罪如何認定

雷皓明／濫訴有罰則　善用司法資源

更多熱門

相關新聞

法務部關切苗栗更生安置處所

法務部關切苗栗更生安置處所

法務部保護司督導參事林嚞慧，為關懷苗栗更生朋友安置就業情形，於去年12月中到更保總會個案管理師在職訓練會場致詞勉勵後，特別安排前往專門協助更生人安置就業場所─苗栗東里家風實地參訪，並關心更生朋友就業情況。

民進黨前議員顏旭懋運毒案　無期徒刑定讞

民進黨前議員顏旭懋運毒案　無期徒刑定讞

打氣筒打死孕妻還直播　輕判23年定讞

打氣筒打死孕妻還直播　輕判23年定讞

女會計侵占北律5千萬　二審判刑7年

女會計侵占北律5千萬　二審判刑7年

最淫貪官收2.7萬門票　廠商竟說「小東西」

最淫貪官收2.7萬門票　廠商竟說「小東西」

關鍵字：

法律人權更保更生人更生美影攝影比賽臺灣更生保護會

讀者迴響

熱門新聞

林襄退團首發聲！跳啦啦隊「單場只賺5000」　超慘總收入曝

首起！母帶幼女投票...她不慎撕毀選票慘了

鄭運鵬車掃搬王牌！帥兒秒成全場焦點

張鳳書投完票曬「神秘手勢」照片！此舉恐違法秒刪文

台北4例違反選罷法！2人偷拍選票

台南國中生持刀劃開同學手臂　稱：只是想試試

網紅搭紐航班機寫「請放鬆」網友笑了

網美倒立「T恤滑下來」　她嚇到馬上關直播

日5歲童燙傷被醫院拒收　死前說：媽媽抱抱我

電視台女神拋震撼彈「出道拍AV」！簽約金1億

「老婆忽然肯愛愛」他一看筆電崩潰：裝傻嗎

大蛇丸「被粉絲認出求合照」一拍3小時！　多繳停車費

女醫偷吃年收上億老董　董娘見1物氣炸

妹子逛街「下體掉出一隻腳」！醫傻眼：不知自己懷孕

投票所排隊轉3圈　網：年輕人比想像多

更多

最夯影音

更多
李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了
祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面