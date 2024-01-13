更生美影攝影比賽　金獎「無限」展現更生人美好生命面

▲第6屆更生美影攝影比賽，銀獎，梁子淇，映雪紛飛。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

第6屆更生美影攝影比賽順利落幕，這次共有自全國各地108件優秀作品，評選出金銀銅獎各1名、優選及佳作各2名、入選作品共5名。其中金獎作品「無限」，表現更生人罹癌末期，雖然有限的生活，卻能活出不限的希望，感動人心。

本次獲獎作品，除了「無限」以外，也有在不同領域奮鬥的更生人認真投入工作的身影，例如以從事養殖漁業更生人為主角，表達希望在手，責任在肩頭，更生回頭不蹉跎的「揚」，展現烈日下更生人揮汗如雨的建築工地剪影「烈日高空」，以及負責鋁門窗工作的更生人在噴發烈火中的堅持，每一幅作品都記錄著平凡中的不平凡，傳遞出正能量，也確實呈現更生朋友在社會中默默地努力的身影。

更生保護會桃園分會已將得獎作品印製成113年度的桌曆作為更生保護工作宣導之用，期待藉由攝影作品的傳達，讓社會大眾看見不一樣的更生朋友，並展現出溫暖、希望與生命力。

▲第6屆更生美影攝影比賽，金獎，黃懃玗，無限。（圖／臺灣更生保護會提供）



金獎─無限─黃懃玗創作心得：

我從來沒有想過拍攝個案的照片會成為攝影比賽的金獎作品，更沒有想到他在照片留下的身影，會是最後一次我們能夠暢談、交流的時刻。與阿河的相處，遺憾很多，沒能和他分享得獎的快樂，絕對是其中之一。我陪伴阿河僅有10個月的時間，雖然不算太長，但卻是他人生的最後一哩路，誰也沒想到生命的盡頭是如此猝不及防。

初次與阿河見面時，他就是肺腺癌末期病人，甚至已被醫生宣告未來時日不長，與此同時，我觀察著阿河對於人生的倒數計時是抱持著何種態度？我也曾反思過若我的人生只剩有限的時間，我會如何面對？有的人自暴自棄，有的人把握當下，而阿河就如同在海裡溺水的魚，浮浮沉沉。呼吸是每個人誕生在世上，成為一個自然人與生俱來的能力，阿河也曾經能夠暢快地呼吸，但自從罹癌後，卻是連呼吸也會痛，這樣的折磨使人放棄求生的意志，但阿河卻用對生命的渴求，跟死神拔河，爭取著一分一秒的時間。

當然他也曾想過要放棄，也曾在和我面對面訪談時，不止一次表示想要自殺一死了之，因為死亡就不再需要忍受病痛、孤單的折磨。治療期間阿河曾經回顧自己的一生，想著自己為何會一再反覆地再犯入監？為何會落到家人眾叛親離的境地？他發現因為選擇放棄最容易，而選擇撐下去的人需要付出非常多的努力。對於過去的年少輕狂、逞凶鬥狠，阿河感到悔不當初，現在的他只想著：「我若突然倒下，會不會帶給房東、周圍身邊人的麻煩?」，到死的前一刻都還不忘替別人著想，希望不要再帶給他人負擔，也許前科累累的更生人真的犯過錯，但並非全都絕對的十惡不赦，我想阿河就是省悟得太晚而已。

我很珍惜每一次和阿河談話的時間，因為在他的眼裡沒有以後，每一次的面訪我們都有個默契，不提前預約下一次訪視的時間，因為我們永遠無法保證下一次的見面是否能夠遵守承諾，誰都不知道未來的那一刻到底是死神先到，還是想活下去的希望能夠獲得短暫的勝利。最終阿河健康狀況持續每況愈下，原本在醫生的建議之下，阿河早該入住安寧病房以備不時之需，但阿河用他對還想活下去的那份執著，堅持著出院返家自行規劃日常，走出戶外與人互動，期盼著家人們的聯繫，一直到再也無法走下去為止，是他在有限的生命裡活出無限的希望，謝謝阿河對於人生的態度讓我感受到生命的韌性，願每一個人都能被世界溫柔以待，謝謝阿河用他的生命故事教導我這樣的一課。

▼第6屆更生美影攝影比賽，銅獎，林宣萱，人與狗。（圖／臺灣更生保護會提供）

▼第6屆更生美影攝影比賽，優選，洪生輝，揚。（圖／臺灣更生保護會提供）

▼第6屆更生美影攝影比賽，優選，林家富，烈日高空。（圖／臺灣更生保護會提供）

▼第6屆更生美影攝影比賽，佳作，王國良，更生人美影。（圖／臺灣更生保護會提供）