法務部關懷苗栗東里家風更生安置就業處所

▲法務部保護司督導參事林嚞慧（右2），率隊前往苗栗東里家風實地參訪。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

法務部保護司督導參事林嚞慧，為關懷苗栗更生朋友安置就業情形，於去年12月中到更保總會個案管理師在職訓練會場致詞勉勵後，特別安排前往專門協助更生人安置就業場所─苗栗東里家風實地參訪，並關心更生朋友就業情況。苗栗地檢署檢察長蔡宗熙、法務部綜合規劃司專門委員鄭添成、保護司科長侯淯荏、更保執行長柯嘉惠、苗檢主任觀護人岳瑞霞及更保主委林文琇，皆親臨關懷勉勵更生朋友堅定向前、穩定就業。

在走動式實地參訪後，林嚞慧讚佩東里家風與政府站在一起，共同協助並提供更生弱勢安置就業，服務量能已超過許多社福機構，予以極大的肯定。另外，勉勵更生朋友珍惜現在，選擇對的路堅持走下去，未來人生會有無限可能。苗栗地檢署蔡檢察長也肯定並感謝東里家風機構結合更生保護工作，為轄區治安注入一股穩定的力量。

「苗栗縣更生陽光人本關懷協會」理事長陳志光說明東里家風成立宗旨是以協助弱勢及更生朋友穩定的就業場所，使其壯有所用，不再餐風露宿或流浪生活，有所安定後並可以接家人同住，順利復歸社會家庭，目前安置了67個更生家庭。場所中可以看見多位更生朋友在此安置工作，其中一位木工老師傅專注做著傳統板凳桌椅，技術一絕，榮獲多位長官和客戶訂製購買，長期工作居住於此，這裡也是他的家。

另外在機構一位年輕侯姓個案，她是去年五月經由更保在精神疾病復歸轉銜會議後轉介至該處安置就醫休養，在評估身心恢復後再培訓其就業，目前安置在此穩定工作生活，從一開始內向退縮，到現在可以介紹販售商品，改變甚多。東里家風也會持續支持更生朋友靠自己努力賺錢，找回人生價值。