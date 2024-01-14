上海跑外賣3年賺430萬元　「單王」分享秘訣：一天接單18小時！

▲陳思靠外賣賺了大錢，但付出的努力也相當多。（圖／翻攝澎湃新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海26歲外賣小哥陳思3年賺了102萬元人民幣（約434萬元新台幣）的影片最近在網路上瘋傳。陳思最近透露，他能賺這麼多錢主要靠的就是勤快，一天接單18個小時，還有先規劃好路線，並對路線熟悉，「我出去跑一圈，最多能帶12單。」

根據《澎湃新聞》報導，業內人士證實，陳思確實多次成為外賣平台上的月度「單王」，3年也真的賺了超過102萬元的報酬。

陳思是江西撫州人，出生於1998年，之前在老家開餐廳貸款80萬元（約340萬元新台幣），後來虧損嚴重，只好扛著負債到上海闖蕩。

▼陳思說他太累的時候，會躺在車上小睡。



陳思說，他2019年來上海當廚師，月薪1.3萬元（約5.5萬元新台幣），2020年開始兼差做外賣，「那時比現在還辛苦，一天只睡3個小時！」

後來，陳思乾脆把廚師的工作辭掉，專職做外賣，他說，剛做的時候他一天接單18個小時，一個月只休息一天，後來平台出了規定，一天只能接單12小時，他就馬上到另一家平台註冊，多一個平台接單，「現在比較沒那麼拚了，做六休一，休息完一天就繼續幹。」

陳思認為，做外賣主要就是靠勤快肯幹，同時還要對路線熟悉，就是熟能生巧，「比如從一個小區到另一個小區，有的騎手要繞一圈，而我只需要一分鐘就可以到隔壁小區了，因為路熟，可以抄小道。」

▼陳思的手上疤痕累累，有的是曬傷、有的是凍傷。



陳思說，去年8月天氣很熱，單子比較多，他不怕熱，就一直接單，「我希望接一樓的訂單，爬樓等電梯浪費時間。還有我會規劃路線，我出去跑一圈，最多能帶12單，一路上一定要規劃，先去哪個商家，哪個商家出餐慢，就去下一家等。」

陳思提到，自己也沒什麼其他的愛好，硬要算一個，賺錢算一個愛好，「我一直把賺錢放在第一位。」

如今，陳思已經還清了80萬元的負債，還在老家買了房子。不過，他也強調，希望大家不要模仿他這樣的工作強度，要量力而行。