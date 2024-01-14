　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上海跑外賣3年賺430萬元　「單王」分享秘訣：一天接單18小時！

▲▼上海外賣小哥3年賺430萬元！分享秘訣是「一天接單18小時」。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲陳思靠外賣賺了大錢，但付出的努力也相當多。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海26歲外賣小哥陳思3年賺了102萬元人民幣（約434萬元新台幣）的影片最近在網路上瘋傳。陳思最近透露，他能賺這麼多錢主要靠的就是勤快，一天接單18個小時，還有先規劃好路線，並對路線熟悉，「我出去跑一圈，最多能帶12單。」

根據《澎湃新聞》報導，業內人士證實，陳思確實多次成為外賣平台上的月度「單王」，3年也真的賺了超過102萬元的報酬。

陳思是江西撫州人，出生於1998年，之前在老家開餐廳貸款80萬元（約340萬元新台幣），後來虧損嚴重，只好扛著負債到上海闖蕩。

▼陳思說他太累的時候，會躺在車上小睡。

▲▼上海外賣小哥3年賺430萬元！分享秘訣是「一天接單18小時」。（圖／翻攝澎湃新聞）

陳思說，他2019年來上海當廚師，月薪1.3萬元（約5.5萬元新台幣），2020年開始兼差做外賣，「那時比現在還辛苦，一天只睡3個小時！」

後來，陳思乾脆把廚師的工作辭掉，專職做外賣，他說，剛做的時候他一天接單18個小時，一個月只休息一天，後來平台出了規定，一天只能接單12小時，他就馬上到另一家平台註冊，多一個平台接單，「現在比較沒那麼拚了，做六休一，休息完一天就繼續幹。」

陳思認為，做外賣主要就是靠勤快肯幹，同時還要對路線熟悉，就是熟能生巧，「比如從一個小區到另一個小區，有的騎手要繞一圈，而我只需要一分鐘就可以到隔壁小區了，因為路熟，可以抄小道。」

▼陳思的手上疤痕累累，有的是曬傷、有的是凍傷。

▲▼上海外賣小哥3年賺430萬元！一天接單18小時「一趟可帶12單」。（圖／翻攝澎湃新聞）

陳思說，去年8月天氣很熱，單子比較多，他不怕熱，就一直接單，「我希望接一樓的訂單，爬樓等電梯浪費時間。還有我會規劃路線，我出去跑一圈，最多能帶12單，一路上一定要規劃，先去哪個商家，哪個商家出餐慢，就去下一家等。」

陳思提到，自己也沒什麼其他的愛好，硬要算一個，賺錢算一個愛好，「我一直把賺錢放在第一位。」

如今，陳思已經還清了80萬元的負債，還在老家買了房子。不過，他也強調，希望大家不要模仿他這樣的工作強度，要量力而行。

▲▼上海外賣小哥3年賺430萬元！一天接單18小時「一趟可帶12單」。（圖／翻攝澎湃新聞）

ET快訊
快訊／南韓軍方：北韓朝日本海發射彈道飛彈
快訊／全找回來了！　逾200張選票被偷走
圓山飯店外婚禮賓客大亂鬥　3人打起來
大選結束！高端合約何時公開？　王必勝重申立場：明再聯繫問進度
6年前神預言柯文哲落選！周映君全命中：他選上我引退　網瘋朝聖
分析／不敵藍綠白成「時代眼淚」　曾經第三大黨陷「黃國昌路線」
安心亞質問阿Ken「從沒喜歡過我？」　見安芝儇較勁...尷尬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平：政法工作要堅持發展「楓橋經驗」

上海跑外賣3年賺430萬元　「單王」分享秘訣：一天接單18小時！

「台灣是中國一部分」登微博熱搜　陸網友問：為何越惠越獨？

野外露營被逼付400元　他拒付後「村民開來水肥車」瘋狂潑糞

賴蕭執政面對北京極限壓力 　陸學者：無「觀察期」與碰不得的紅線

日外相祝賀賴清德勝選　陸不滿：勿向台獨勢力發出錯誤訊號！

港媒憂賴清德執政「台海局勢火爆」　北京將給出第一個「耳光」

陸學者：美國擔心近期台海爆戰事　不願美中關係完全破壞

分析／賴清德繞不過的坎　「對等尊嚴VS九二共識」兩岸對話繼續空轉

賴清德當選總統　陸外交部：只有「一個中國」事實不會改變

返鄉投票不知車資調漲　女為「多60」與司機爭執

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

用「豐唇神器」變香腸嘴！　妹子崩潰：我等一下要出門

泫雅氣場太強！金在中以為她170cm　私下太反差「路人看一眼就走」

醒醒啊！柴出門前還在睡　每天賴床被爸公主抱伺候

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

賴清德競選總部：暫時領先 支持者歡呼！

哥哥推葫蘆→撞倒弟弟　下秒「咚」被反彈回擊

陳智菡哽咽「我們真的沒有輸」　2原因讓票被瓜分：柯文哲盡力了

調皮暹羅貓推罐回眸「看臉色」！　默默移回原位...網笑：差點悲劇

習近平：政法工作要堅持發展「楓橋經驗」

上海跑外賣3年賺430萬元　「單王」分享秘訣：一天接單18小時！

「台灣是中國一部分」登微博熱搜　陸網友問：為何越惠越獨？

野外露營被逼付400元　他拒付後「村民開來水肥車」瘋狂潑糞

賴蕭執政面對北京極限壓力 　陸學者：無「觀察期」與碰不得的紅線

日外相祝賀賴清德勝選　陸不滿：勿向台獨勢力發出錯誤訊號！

港媒憂賴清德執政「台海局勢火爆」　北京將給出第一個「耳光」

陸學者：美國擔心近期台海爆戰事　不願美中關係完全破壞

分析／賴清德繞不過的坎　「對等尊嚴VS九二共識」兩岸對話繼續空轉

賴清德當選總統　陸外交部：只有「一個中國」事實不會改變

快訊／南韓軍方：北韓朝日本海發射彈道飛彈　日防衛省籲船隻小心

汪星人艾瑪招牌「肉嘟嘟嘴皮」擠過門　網友融化超想揉

七期穩坐豪宅霸主寶座　半個月內現3筆8000萬↑交易

台南做工行善團　兵分三路完成第250戶弱勢修繕

龜山島海域漁船大火！駭人濃煙沖天　2人跳船逃生獲救

選舉史首次出現「總統得票＜政黨票」　侯康得票比國民黨少9萬票

悍將尋覓新洋投？領隊：名單4至5人　有望農曆年前確認

快訊／全找回來了！「失竊選票」藏5F圖書室　警逐層找到最後2張

比特王PO「16分鐘監票影片」質疑：事情大條了　2派網友吵翻

習近平：政法工作要堅持發展「楓橋經驗」

【韓國高壓水槍】下單現折300！一機多用 完勝各種汙垢！

大陸熱門新聞

港媒憂賴清德執政「台海局勢火爆」　

網美倒立「T恤滑下來」　她嚇到馬上關直播

國台辦最新回應賴清德勝選

民進黨連3執政讓北京挫敗？

「對等尊嚴VS九二共識」　賴清德繞不過的坎

陸學者：美國擔心近期台海爆戰事

賴清德當選總統　陸外交部回應

陸網看選舉　「台灣是中國一部分」登熱搜　

賴清德當選！陳同佳牧師籲「同意佳仔赴台自首」

台灣民眾在陸隔海看開票　盼兩岸不要再惡化

哈爾濱太夯！河南景區用「美男計」吸目光　

村民逼露營客付費　不付就開水肥車潑糞

日外相賀賴清德勝選　陸：勿向台獨發出錯誤訊號

新娘不是喜歡的類型...他硬把婚結完

更多熱門

相關新聞

逆向險碰撞！北市2外送員信義區百貨前爆衝突

逆向險碰撞！北市2外送員信義區百貨前爆衝突

6日14時20分許，台北市信義區新光三越百貨A11館前發生糾紛，轄區警方獲報立即到場查處，現場為兩家外送員因騎機車衍生之行車糾紛，經警方協助調解後，雙方暫不提出告訴。

爸媽幫女兒點飲料！外送員竟伸狼爪襲胸

爸媽幫女兒點飲料！外送員竟伸狼爪襲胸

澳洲海歸失業6年…當外送員第6天遭保安捅死

澳洲海歸失業6年…當外送員第6天遭保安捅死

女護理師地址寫錯！嗆外送員就是社會底層

女護理師地址寫錯！嗆外送員就是社會底層

台中「偉士牌外送員」遭左轉車撞飛　搶救7天亡

台中「偉士牌外送員」遭左轉車撞飛　搶救7天亡

關鍵字：

外送小哥外賣員外送員

讀者迴響

熱門新聞

「罷免侯友宜」破7.6萬人　謝龍介發聲

賴清德勝選　拜登：美國不支持台灣獨立

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！網揪證據打臉

本土劇男星林義芳「LINE群拉票」爆違法！本人認了

2縣市逆轉翻藍　全台變天版圖一次看

男私密除毛「女師手彈一下」　同行氣炸

柯文哲敗選「個人補助款1.1億」　民眾黨另可領6億

郭正亮：：賴清德「2028最大關卡」是柯文哲、盧秀燕

即／侯康配輸90萬票　韓國瑜發聲了

票箱內層有票！愛莉莎莎PO影片質疑

賴清德一路領先！「鐵桿綠爸媽臭臉」高興不起來

選立委唯一上榜藝人！郭昱晴最新貼文全是應援

職業撞球賽「正妹女裁判」成焦點！　IG長腿美照被神出

學者指侯友宜戰略錯誤釀敗選　「六都都輸」衝擊蔣、盧等藍接班梯隊

醫預言「民進黨流失300萬票」　留言一面倒喊準

更多

最夯影音

更多
返鄉投票不知車資調漲　女為「多60」與司機爭執

返鄉投票不知車資調漲　女為「多60」與司機爭執
她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

用「豐唇神器」變香腸嘴！　妹子崩潰：我等一下要出門

用「豐唇神器」變香腸嘴！　妹子崩潰：我等一下要出門

泫雅氣場太強！金在中以為她170cm　私下太反差「路人看一眼就走」

泫雅氣場太強！金在中以為她170cm　私下太反差「路人看一眼就走」

醒醒啊！柴出門前還在睡　每天賴床被爸公主抱伺候

醒醒啊！柴出門前還在睡　每天賴床被爸公主抱伺候

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面