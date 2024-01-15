拚旅遊經濟！洛陽發送100顆免費「鑽石」　最大有一克拉

▲洛陽發送100顆鑽石。（圖／翻攝自新浪看點）

記者廖翊慈／綜合報導

自哈爾濱旅遊爆火後，大陸各地區的文旅局絞盡腦汁，推出各種行銷手法。洛陽龍門高鐵站出站口昨（14）日有工作人員在發放100顆免費鑽石給旅客，甚至穿著「錦衣衛」的服裝高喊，「恭迎公主王子回城！」相關人員表示，皆是真鑽，最大有一克拉。

▲▼相關工作人員表示，這些鑽石都是洛陽特產。（圖／翻攝自新浪看點）

據《中華網新聞》報導，1月14日，有網友發現，河南洛陽龍門高鐵站不僅有飛魚服「錦衣衛」，還有不少穿著精緻漢服的女子，排成一排大聲高喊「恭迎公主王子回城！」，除此之外，現場還發放免費鑽石，吸引不少旅客駐足。

相關工作人員雙手提滿鑽石的小提袋表示，「我們大概準備送出100顆鑽石，真鑽石啊！這是我們洛陽出產的真鑽石。」收到的旅客紛紛表示非常開心，「河南文旅局這次真是拿出殺手鐧了。」

▲《如懿傳》女主角周迅。（圖／Disney+提供）

報導指出，春節將至，各地文旅局為把握商機，讓城市能「C位出道」，想出多種行銷手法。河南文旅局請來近年熱度暴漲的演員歌手王一博；重慶文旅局請來了當紅演員肖戰；而浙江文旅局則是請到了大咖影星周迅。