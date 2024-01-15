快訊／「立院龍頭」支持誰？　民眾黨團要求藍綠提「4具體承諾」

▲民眾黨立院黨團說明立法院正副院長立場。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨政黨票拿下304萬334票，並分到8席不分區立委，使國會呈現「三黨不過半」，成為藍綠搶著合作的對象。面對會和綠還是藍合作，民眾黨不分區立委當選人黃國昌15日表示，希望藍綠有志角逐立法院長的人，提出4個非常具體的承諾。

民眾黨立法院黨團15日上午召開記者會，就未來國會議事運作之原則，以及關於選舉立法院正副院長立場，向社會進行公開說明；而與會人士包括8名立委當選人，黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、林國成、吳春成、麥玉珍、林憶君、張啟楷。

開場由黃珊珊說明，第一時間先謝謝全國各界，尤其是投票給民眾黨政黨票300多萬的支持者，謝謝大家對民眾黨肯定，這也是成立4年後政黨票席次加倍，拿下8席不分區立委，並成為立法院最關鍵的少數，「8席立委從昨天就已經開始工作，接下去會一樣秉持民眾黨理性、務實、科學，民意專業價值，在未來運作跟發展上，朝向公開透明財政紀律，希望幫人民做強力監督。」

黃國昌表示，針對立法院正副院長的選舉，民眾黨團認為有比這更重要的事情，就是「請問兩大黨有志角逐立法院長位子的人，你們國會改革政見跟藍圖是什麼？」希望有志角逐立法院長的人，清楚跟台灣社會報告，不僅僅是跟民眾黨、黨團報告，而是要跟整個社會與人民報告，「你們國會改革主張是什麼？承諾是什麼？」

黃國昌強調，民眾黨團希望藍綠要角逐立法院長的人，提出4個非常具體的承諾，第一個是承諾在第一個會期、總統蔡英文政府看守期間，從現在至5月底，承諾修法「建立國會聽證調查」、承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」、承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」，並承諾定期公布「相關經費使用」，貫徹公開透明原則。

最後，黃國昌說明，相信要當立法院長的人，遵守基本原則是非常重要的，民眾黨在這次立法院院長的選舉上，最重要原則為「改革比位置重要」，這是昨天民眾黨主席柯文哲召集8位不分區立委共同開會的結論，「請兩大黨有志於國會龍頭的人，先清楚交代你國會改革藍圖，具體回答我們所提出的4承諾，你的答案是什麼？接受還是不接受？這會作為民眾黨立院黨團下一步，我們決定立院正副院長選舉時，我們會採取的態度跟立場。」

有媒體詢問，會不會要求藍綠在何時以前要表態，且若沒有表態的話，下一步是否自提人選？黃國昌強調，因為2月1日就必須要選正副院長，民眾黨重申一次立場，「改革比位子重要」，民眾黨對此立場非常堅定，並希望兩大黨盡快回應。