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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

8票團進團出！要藍綠先答「國會改革立場」　黃珊珊：不在乎人選

▲▼民眾黨立院黨團說明立法院正副院長立場 黃珊珊 黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立院黨團說明立法院正副院長立場，黃國昌、黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

立法院將於2月1日進行正副院長選舉，身為「關鍵少數」的民眾黨成為藍綠爭搶合作的對象；民眾黨團今拋出4項國會改革的承諾，要求藍綠有志角逐立法院長的人回應。不分區立委當選人黃國昌表示，若兩大黨連這麼重要的主張都不敢回應，請問選立法院長要做什麼？不分區立委當選人黃珊珊也說，請藍綠先回答國會改革立場，「我們根本不在乎是誰」。

民眾黨立法院黨團15日上午召開記者會，與會人士包括8名立委當選人，黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、林國成、吳春成、麥玉珍、林憶君、張啟楷。針對立法院正副院長選舉，黃國昌表示，「請問兩大黨有志角逐立法院長位子的人，你們國會改革政見跟藍圖是什麼？」希望有志角逐立法院長的人，清楚跟社會報告，「你們國會改革主張是什麼？承諾是什麼？」

黃國昌提及，民眾黨團希望藍綠要角逐立法院長的人，提出4個非常具體的承諾，第一個是承諾在第一個會期、總統蔡英文政府看守期間，從現在至5月底，承諾修法「建立國會聽證調查」、承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」、承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」，並承諾定期公布「相關經費使用」，貫徹公開透明原則。

▲▼民眾黨立院黨團說明立法院正副院長立場 黃珊珊 黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

依《立法委員互選院長副院長辦法》，院長、副院長選舉根據《立法院組織法》規定，需有立委總額三分之一出席就能舉行；且院長、副院長選舉均以得出席人數過半數票數者為當選，但如果第一次投票無人得票數過半，就得票較多的首二名重行投票，以得票比較多數者為當選。

被問到若最藍綠都不理會民眾黨提出的4項國會改革承諾，因為根據辦法，只要三分之一的立委出席，且有過半數的立委同意，進而產生出立法院長與副院長，該怎麼處理？黃珊珊表示，今天只是先出考題，就看對方要不要回答考卷，「等到他們都提出了答案以後，會再討論下一步怎麼做。」

黃國昌也說，兩大黨如果連這麼重要、全民期待的國會改革主張，都不敢回應的話，「我必須要請教，請問你們選立法院長是要做什麼？」

媒體追問，國民黨擬推韓國瑜、民進黨則以游錫堃為主，這兩位人選是否為民眾黨覺得可以合作的對象？黃珊珊強調，民眾黨不是針對人，請藍綠先回答對國會改革立場，「我們根本不在乎是誰。」至於此次院長投票，民眾黨團會不會「團進團出」8票一同做決定？黃珊珊強調，當然是團進團出，且不會有個人意志。

另外，被問到有無黨團總召或總幹事人選？黃珊珊說，因為還沒有上任，但內部都有在討論，上任後統一對外公布。

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