　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

隔海哀悼施明德　駐星大使童振源憶那段曾在主席身邊的日子

記者陳弘修／台北報導

前民進黨主席施明德15日病逝於台北榮總醫院，曾經擔任過施明德助理的駐新加坡大使童振源聽聞後隔海哀悼，他表示，這是令人難過的消息，一代民主鬥士就此殞落，「永別了，施主席，希望您在天上一樣眷顧台灣，感謝有您」。童振源也透露，施明德一直關心台灣的未來，當他還在政大教書時，施明德曾來找過他討論兩岸關係議題，施明德主張應該交流合作，並提倡和平原則、公民投票原則，反對兩岸的分合使用武力決定。

▲▼前民進黨主席施明德。（圖／記者林銘翰攝）

▲前民進黨主席施明德。（圖／ETtoday資料照）

回憶起施明德，童振源透過臉書發文表示，他在碩士畢業後的第一個工作就是擔任施明德助理，那時候，他都有用台語稱呼他為主席，但施明德總是說自己還沒有「煮熟」（台語諧音），讓他都不知道如何回答施明德。

童振源說，施明德總是那麼浪漫與達觀，總有雖千萬人吾往矣的英雄氣概與豪情壯志，為了台灣民主被國民黨政府關了二十五年，他恢復自由時才四十九歲，足有一半以上的人生歲月在苦牢裡，而且出獄前還絕食4年又7個月，被強迫插胃管3,040次痛苦的灌食。這種堅持與毅力，應該是世界上唯一的一人。

童振源進一步指出，在他擔任助理的時間，施明德提出「金馬撤軍論」、「台灣已經是一個主權獨立的國家，民進黨執政，不必也不會宣布台灣獨立」，並提出政治大聯合，社會「大和解」，這些都成為後來台灣政治發展的主軸，令人敬佩他的先見之明與洞察世局潮流的敏銳。

對於施明德堅持不拿台胞證進入中國，童振源表示，施明德認為只要中國飛彈對準台灣的一天，他就永遠不到、也不過境中國，他堅持「中華民國模式台灣獨立」，並認為藍綠兩陣營的國家認同分歧仍應該靠「台灣是個主權獨立的國家，國名叫中華民國」這一共識解決。

面對兩岸與世界潮流大趨勢，施明德主張兩岸應該交流合作，並提倡兩個基本原則：和平原則、公民投票原則，反對兩岸的分合使用武力決定，建議兩岸應朝歐盟體制發展。

在確認兩岸分別為兩個獨立的政治實體的前提之下，用「大一中」架構取代「一中」原則，在兩岸之上共組一個不完整的國際法人，以共識決處理雙方關切的事務，作為兩岸現階段的過渡方案。

童振源表示，當他還在政大任教時，施明德還曾到學校來找他，就為了討論兩岸關係的發展。之後，施明德還出版多本著作，將自己的人生、政治經歷與哲學記錄下來，施明德已經超越古稀之年、歷經人世磨難，卻是永遠不忘初衷與堅持理想，「施主席就是那麼具有先知、理想、堅持、毅力、韌性，永遠為台灣的未來在思考不懈與努力奮鬥，令人敬佩」。

ET快訊
快訊／蔡正元、陳文茜爆「做假民調騙朱立倫」　金溥聰提告了
快訊／網瘋傳作票　中選會主委怒了
幕後／賴清德首任閣揆需降低政治彩度　朱敬一浮上檯面
接任黨魁、挑戰2028？被視為「藍營新共主」　盧秀燕回應了
選務員現場狂被兇！氣轟愛莉莎莎：4年後妳來當　揭12hrs血
8票團進團出！要藍綠先答「國會改革立場」　黃珊珊：不在乎人選
曾發起百萬紅衫軍倒扁　陳水扁悼念施明德：一代梟雄安息吧
新景點！　象鼻岩第二春變「水豚君岩」
紅衫軍為何不衝進總統府？　施明德昔曝原因「要衝要爽！太容易了
快訊／被點名是閣揆人選！　陳其邁表態了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蔡正元、陳文茜爆「做假民調騙朱立倫」　金溥聰提告了

中選會駁斥作票傳言　李進勇怒：有任何選務人員違法「立刻下台」

是否延攬蔡壁如當副市長？盧秀燕回應了「處理當中」：很快會宣布

施明德是民主政治前輩　盧秀燕悼念：一生中最敬佩的人物之一

接任黨魁、挑戰2028？選後被視為「藍營新共主」　盧秀燕回應了

幕後／賴清德首任閣揆需降低政治彩度　朱敬一浮上檯面

8票團進團出！要藍綠先答「國會改革立場」　黃珊珊：不在乎人選

從美麗島總指揮到倒扁　陳水扁悼念施明德：一代梟雄安息吧！

紅衫軍為何不衝進總統府？　施明德昔曝原因「要衝要爽！太容易了」　

快訊／被點名是閣揆人選！陳其邁表態了：一定做到任期最後一天

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

柴想叼龍珠出門卡住　低頭思考該怎麼通過

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！　網揪官方證據打臉…選務員5點反擊

張學友演唱會場外爆「人疊人意外」　親民打招呼引推擠..鐵杆瞬間倒塌

吳克群當「有形的翅膀」遭嫌棄　被張韶涵拱脫掉…衣服超短笑翻XD

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

快訊／蔡正元、陳文茜爆「做假民調騙朱立倫」　金溥聰提告了

中選會駁斥作票傳言　李進勇怒：有任何選務人員違法「立刻下台」

是否延攬蔡壁如當副市長？盧秀燕回應了「處理當中」：很快會宣布

施明德是民主政治前輩　盧秀燕悼念：一生中最敬佩的人物之一

接任黨魁、挑戰2028？選後被視為「藍營新共主」　盧秀燕回應了

幕後／賴清德首任閣揆需降低政治彩度　朱敬一浮上檯面

8票團進團出！要藍綠先答「國會改革立場」　黃珊珊：不在乎人選

從美麗島總指揮到倒扁　陳水扁悼念施明德：一代梟雄安息吧！

紅衫軍為何不衝進總統府？　施明德昔曝原因「要衝要爽！太容易了」　

快訊／被點名是閣揆人選！陳其邁表態了：一定做到任期最後一天

韓國對中貿易31年來首現逆差！　分析：將成常態

救護車靠5G「趕路時全遇綠燈」一路暢通！運研所將於台中市試辦

快訊／蔡正元、陳文茜爆「做假民調騙朱立倫」　金溥聰提告了

投入住宿餐飲業為自己加薪　勞動部補助1年最高15.6萬

快訊／高雄大寮農地驚見一具男屍！仰躺工寮外死亡多時　

曾格爾涉勾富商判賠正宮30萬　上訴急繳全額擔保防遭強制執行

除息搶前上車！　4檔人氣ETF連袂走揚

中選會駁斥作票傳言　李進勇怒：有任何選務人員違法「立刻下台」

大巨蛋看讀賣巨人　第二波預售票22日開賣

NBA本季最狂絕殺！　公鹿里拉德延長賽32呎三分彈宰國王

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

政治熱門新聞

快訊／施明德今生日凌晨辭世！　享壽83歲

韓國瑜不分區第一　Wecare高雄：鬧劇又要上演

立院龍頭支持誰？白要藍綠提4承諾

拿369萬票跌破眾名嘴眼鏡　揭柯文哲再戰總統4大障礙

侯友宜一度嘆「柯文哲怎這麼強？」　朱立倫守住3道逼宮防線

阿公選舉爽拿百萬補助　結局錢飛了

民眾黨8席決定國會龍頭關鍵　邱毅曝柯文哲3策略

施明德今辭世最後發文曝　蔡英文昨趕到醫院見最後一面

施明德一生情史說不完　陳菊曾夜奔當和事佬排解感情問題

即／被點名是閣揆人選！陳其邁表態了

快訊／施明德今辭世　2女兒發聲明：他不曾孤單

藍營下屆總統人選　一王一后動向受矚目

網紅批「作票」被打臉　謝龍介姪譏：韭菜自以為是小草

「罷免侯友宜」破7.6萬人　謝龍介發聲

更多熱門

相關新聞

施明德病逝！遺體已在清晨5點送出北榮

施明德病逝！遺體已在清晨5點送出北榮

台北榮總今上午證實民進黨前主席施明德今（15）日凌晨病逝於，享壽83歲。據了解，醫療團隊是在昨晚間發現狀況緊急，施明德在清晨00:30~01:00已經完全測不到血壓，而施明德的遺體已在上午05:00左右由送出北榮前往殯儀館。

陳文茜3000字悼念施明德：忘不了您一生的奉獻

陳文茜3000字悼念施明德：忘不了您一生的奉獻

施明德病逝！肝癌年奪7000條命　發現「5症狀」快就醫

施明德病逝！肝癌年奪7000條命　發現「5症狀」快就醫

男獨攀苗栗加里山　倒臥登山步道搶救不治

男獨攀苗栗加里山　倒臥登山步道搶救不治

男子溪降骨折受困山羊峽谷

男子溪降骨折受困山羊峽谷

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

快訊／施明德今生日凌晨辭世！　享壽83歲

剛到目的地…3歲女兒鬧脾氣爆哭！張捷馬上回家

嫩妹民宿包棟遭性侵！嚇問男友：有跟我做嗎

韓國瑜不分區第一　Wecare高雄：鬧劇又要上演

《小明星大跟班》凌晨粉專突PO性愛片！網嚇壞

南開大學傳播院長被指曾與蕭美琴談戀愛

陸失業者「假裝有上班」　躲圖書館耗整天

立院龍頭支持誰？白要藍綠提4承諾

拿369萬票跌破眾名嘴眼鏡　揭柯文哲再戰總統4大障礙

馮語婷「公開正面照」開戰：我喜歡看人下地獄！

今變天轉雨！　挑戰「寒流」最低溫時間曝

贊達亞IG突退追！「蜘蛛人CP」傳分手　本人回應

侯友宜一度嘆「柯文哲怎這麼強？」　朱立倫守住3道逼宮防線

阿公選舉爽拿百萬補助　結局錢飛了

更多

最夯影音

更多
鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面