隔海哀悼施明德　駐星大使童振源憶那段曾在主席身邊的日子

記者陳弘修／台北報導

前民進黨主席施明德15日病逝於台北榮總醫院，曾經擔任過施明德助理的駐新加坡大使童振源聽聞後隔海哀悼，他表示，這是令人難過的消息，一代民主鬥士就此殞落，「永別了，施主席，希望您在天上一樣眷顧台灣，感謝有您」。童振源也透露，施明德一直關心台灣的未來，當他還在政大教書時，施明德曾來找過他討論兩岸關係議題，施明德主張應該交流合作，並提倡和平原則、公民投票原則，反對兩岸的分合使用武力決定。





▲前民進黨主席施明德。（圖／ETtoday資料照）

回憶起施明德，童振源透過臉書發文表示，他在碩士畢業後的第一個工作就是擔任施明德助理，那時候，他都有用台語稱呼他為主席，但施明德總是說自己還沒有「煮熟」（台語諧音），讓他都不知道如何回答施明德。

童振源說，施明德總是那麼浪漫與達觀，總有雖千萬人吾往矣的英雄氣概與豪情壯志，為了台灣民主被國民黨政府關了二十五年，他恢復自由時才四十九歲，足有一半以上的人生歲月在苦牢裡，而且出獄前還絕食4年又7個月，被強迫插胃管3,040次痛苦的灌食。這種堅持與毅力，應該是世界上唯一的一人。

童振源進一步指出，在他擔任助理的時間，施明德提出「金馬撤軍論」、「台灣已經是一個主權獨立的國家，民進黨執政，不必也不會宣布台灣獨立」，並提出政治大聯合，社會「大和解」，這些都成為後來台灣政治發展的主軸，令人敬佩他的先見之明與洞察世局潮流的敏銳。

對於施明德堅持不拿台胞證進入中國，童振源表示，施明德認為只要中國飛彈對準台灣的一天，他就永遠不到、也不過境中國，他堅持「中華民國模式台灣獨立」，並認為藍綠兩陣營的國家認同分歧仍應該靠「台灣是個主權獨立的國家，國名叫中華民國」這一共識解決。

面對兩岸與世界潮流大趨勢，施明德主張兩岸應該交流合作，並提倡兩個基本原則：和平原則、公民投票原則，反對兩岸的分合使用武力決定，建議兩岸應朝歐盟體制發展。

在確認兩岸分別為兩個獨立的政治實體的前提之下，用「大一中」架構取代「一中」原則，在兩岸之上共組一個不完整的國際法人，以共識決處理雙方關切的事務，作為兩岸現階段的過渡方案。

童振源表示，當他還在政大任教時，施明德還曾到學校來找他，就為了討論兩岸關係的發展。之後，施明德還出版多本著作，將自己的人生、政治經歷與哲學記錄下來，施明德已經超越古稀之年、歷經人世磨難，卻是永遠不忘初衷與堅持理想，「施主席就是那麼具有先知、理想、堅持、毅力、韌性，永遠為台灣的未來在思考不懈與努力奮鬥，令人敬佩」。