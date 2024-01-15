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社會 社會焦點 保障人權

男獨攀苗栗加里山　倒臥登山步道不治！26人花7小時救援

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣南庄鄉加里山昨(14日)發生登山客死亡意外，64歲吳姓男子獨自1人攀登加里山，被發現倒臥在加里山西線2.7公里(9號樁)路近，立即通報119協助救援，苗栗縣消防局先後派出26名警義消和救難協會成員，花了將近7個小時，才順利把男子搬運下山，但已經沒有生命跡象，至於詳細死因還要進一步調查。

▲▼64歲吳姓男子獨自攀登南庄加里山，被發現倒臥在山徑，警消獲報救援仍告不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲64歲吳姓男子獨自攀登南庄加里山，被發現倒臥在山徑，警消獲報救援仍告不治。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

南庄消防分隊昨天中午12時25分接獲消防局勤指中心通報，有1位年約60歲男性民眾倒臥在加里山西線2.7公里(9號樁)附近，呈現無呼吸心跳狀態，立即線上指導民眾給予CPR急救，並整裝集結、通知義消支援前往救援。

警義消分2梯次，先後派出消防車3輛、警消8人、義消2人、員警1人、義消山搜分隊5人、救難協會10人，共計26人出動救援，第一梯次人員於下午3點42分接觸患者，經現場急救仍回天乏術，消防人員協助將患者搬運下山，於晚間7時32分搬運至登山口交由家屬及警方處理。

據了解，死者是64歲的吳姓男子，台中市沙鹿區人，昨天單獨攀登加里山，倒臥在登山步道被民眾發現後報警，警消獲報後接觸患者時已經沒有生命跡象，警方將調查意外發生原因。

▲▼64歲吳姓男子獨自攀登南庄加里山，被發現倒臥在山徑，警消獲報救援仍告不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼64歲吳姓男子獨自攀登南庄加里山，被發現倒臥在山徑，警消獲報救援仍告不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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