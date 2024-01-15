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施明德一生倡議「中華民國模式的台灣獨立」　改寫民進黨「台獨黨綱」

▲▼施明德。（圖／翻攝自Facebook／施明德）

▲施明德。（圖／翻攝自Facebook／施明德）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨前主席施明德今（15日）病逝，享耆壽83歲。施明德最早於1980年提出「中華民國模式的台灣獨立」論述，主張台灣已經獨立，現在的名字叫中華民國，1995年他以民進黨主席身份訪美，拋出「民進黨如果執政，不必也不會宣布台灣獨立」新論述，直至1999年全代會通過「台灣前途決議文」，取代早年「公投台獨黨綱」，而後也成為民進黨總統參選人賴清德兩岸論述的重要內涵。

施明德一生堪稱傳奇，他曾3度以政治犯身份入獄，兩度被判處無期徒刑，累計坐牢時間超過25年。他於1990年代活躍於台灣政壇，曾與黃信介、許信良、林義雄等人，一同率領數萬群眾遊行，要求總統直選，1994年他擔任民進黨主席，直到1996年為「彭謝配」敗選下台，2000年宣布退出民進黨，6年後發動倒扁運動，並擔任總指揮。

在台灣主權議題上，施明德主張「中華民國模式的台灣獨立」，該論述最早見於1980年3月美麗島軍法大審，當時施在法庭上力陳：「台灣應該獨立，而且已經獨立30年，現在的名字叫中華民國」，多年後他出版《施明德的政治遺囑》及《常識》等著作，也提到當年這段談話，他認為，倘若有人仍宣稱台灣「要」獨立，或否認台灣是個主權獨立的國家，就是對台灣主權最嚴重的傷害。

不僅如此，施明德擔任民進黨主席期間，曾於1995年9月率團訪問美國，並在喬治華盛頓大學「台灣國家安全會議」研討會上，首度提出「民進黨如果執政，不必也不會宣布台灣獨立，因為台灣已經獨立了半個世紀了，透過明（1996）年總統大選的時機，就等於正式向全世界公開宣布台灣已經是個主權獨立的國家了」，引發高度震撼。

根據當時的致辭大要文件紀錄與新聞稿，施明德提出，民進黨在確立台灣主權獨立所採取的策略是最溫和的，其一是加入聯合國及周邊組織，其二是隔年三月的總統直選；民進黨不是兩岸（或台海）關係的問題製造者，民進黨向來主張和平解決台灣問題，並反對中國使用武力攻打台灣；民進黨希望與中國建立和平共存兄弟之邦的關係。

施明德這段「民進黨如果執政，不必也不會宣布台灣獨立」的新論點，在民進黨內部己經辯論後，最後成為全黨都接受的共識。2000年總統大選前，民進黨於1999年全代會通過了「台灣前途決議文」，再次強調台灣是主權獨立國家，更首度承認「中華民國」，以此取代了1991年「公投台獨黨綱」。

值得一提的是，民進黨主席暨總統參選人賴清德去年（2023年）1月宣誓就職時，強調台灣已經是主權獨立國家，沒有再宣布台灣獨立的必要，未來仍會延續總統蔡英文的兩岸路線，當時施明德特別為此撰文表示肯定，他表示，聽聞此話時內心很高興，42年前站在軍事法庭上說這句話，如今「中華民國模式的台灣獨立」已成為台灣主流。

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