施明德挑戰當權者浪漫大事紀一次看　逃亡入獄、百萬紅衫軍倒扁

記者皮心瑀／台北報導

民進黨前主席施明德因肝癌復發，15日離世，享壽83歲。被稱為「台灣曼德拉」的他，為對抗威權體制多次入獄，身陷囹圄逾25年，仍澆不熄他的滿腔理想。施明德的一生，做為抗爭者，經歷蔣中正、嚴家淦、蔣經國和李登輝等總統，在台灣政治寫下無法忽視的一頁篇章。

▲前民進黨主席施明德。（資料照／記者林銘翰攝）

逃亡、易容、再入獄 最終卻以無罪之身重獲自由

施明德1941年出生於今高雄市鹽埕區，1962年因參與「台灣獨立聯盟」被逮。施明德當時年僅22歲，便遭判處無期徒刑，褫奪公權終身，直到時任總統嚴家淦下令全台減刑。施明德出獄後，仍致力於政治運動，並在1979年參與《美麗島》雜誌社組成，任總經理。1979年美麗島事件爆發，施明德就是當時的總指揮。

面對政府發動大規模逮捕，施明德趁機脫逃，成為新聞焦點。根據施明德自述，他當時想著的是，只要不被抓到，就能讓國際社會對台灣多一天關切，那對全體美麗島受難人都是好處，也是對台灣的民主運動的貢獻。逃亡路上，施明德找來牙醫師張溫鷹易容，但被昔日同囚政治犯密告，躲了26天仍被捕。

在受審時，施明德總是微笑地面對鎂光燈。施明德說，他16歲就清楚，走上反抗之路，必定要付出死亡的代價，他之所以堅決要保持瀟灑的微笑，讓世人看到台灣人的國魂，台灣人反抗暴政的勇氣。

施明德最終判決結果於1980年出爐，原遭判處死刑，但在國際壓力下，改判無期徒刑定讞，而這也是施明德第二次入獄，前前後後被關了超過25年。

施明德堅持自己無罪，即便之後面對減刑、假釋，他都拒絕，並以絕食表達不滿，而其兄施明正為聲援也絕食抗議，四個月後因肺衰竭逝世。到了1990年，李登輝就任總統，宣布美麗島事件判決無效，施明德才終於結束長達4年多的絕食。而他離開監獄，面對媒體的第一句話是，「忍耐是不夠的，還必須寬恕」。

浪漫的政治家與他的和解大咖啡

施明德以無罪之身重獲自由後，依舊為他的理想而戰。1992年與黃信介、許信良、林義雄推動總統直選，率領數萬群眾上街抗議。同年底，施明德當選台南市立法委員，並接著在1994年當上民進黨主席，而就在那年，陳水扁為民進黨贏下台北市長首次民選選舉，不過過程中支持者衝突越演越烈，新黨、民進黨的選民甚至在造勢場合爆發流血衝突。施明德為解決社會對立，主張在野黨大和解，一同建立大聯合政府。

施明德邀請新黨全國委員會召集人陳癸淼、前召集人趙少康等人在立法院咖啡廳喝咖啡，立場迥異的兩黨竟上演大和解戲碼，轟動政壇，成為台灣歷史的關鍵時刻。不過，這場大和解咖啡，民進黨內出現不同聲音，也有人批評根本是政治協商。

施明德在同年連任立委後，宣布競選立法院長，得到新黨立委一致支持，但是，當時扁系立委張晉城跑票，就因為這一票，施明德丟了立院龍頭的寶座，與陳水扁間的矛盾也浮上檯面。而後1996年台灣首次總統直接民選，民進黨敗選，施明德辭去民進黨主席一職。

等到2000年，陳水扁贏得總統大選，民進黨終於實現政黨輪替之際，施明德致電祝賀時任黨主席的林義雄，表示自己從少年時期以來推翻國民黨政權的夢想已經實現，因此將離開民進黨，林義雄全力慰留，陳水扁則單獨接見施明德，希望施明德回任下屆黨主席，競選立法院長，也希望之後他能擔任海基會董事長，但都未被接受。之後，為利政局穩定，施明德建議陳水扁在立法院組成多數執政聯盟，被陳水扁拒絕後，便退出民進黨。

號召百萬紅衫軍上街倒扁 再次寫下歷史的施明德

施明德離開民進黨後，雄心壯志不滅，2001年、2004年兩度以獨立候選人身分參加立法委員選舉，但分別以2萬4925票、2萬6974票落選；2002年，施明德挑戰高雄市長，同樣落選收場，得到8750票。施明德雖看似在政壇影響力漸減，但在陳水扁親信及其本人貪污弊案連環爆後，施明德再次抓到機會，站上政治舞台。

2006年，施明德發表一封《給總統陳水扁的信函》，向陳水扁喊話，稱國家最大的危機，在於人民失去信任，陳水扁應作一個強者，為了台灣，勇敢認錯，鞠躬下台。同年8月，施明德召開記者會，指陳水扁家族的貪腐醜聞，已經讓人忍無可忍，希望國人以一人一百元的方式，在一個月內匯集一百萬人的承諾和授權，若達到一百萬人，他將發動群眾走上凱達格蘭大道靜坐抗議，要求貪腐的陳水扁下台。

施明德發起「百萬人民倒扁運動」獲得廣大迴響，短短11天內就達成目標，最後更成功號召大批民眾，身穿紅衣走上街，這批紅衫軍據倒扁總部所稱有150萬人，不過警政署所估計只有12萬人，之後因倒扁久久未成，加上當初所募得的款項如何使用，且內部分裂，最終行動失敗，不過，如此大規模的公民運動，仍在台灣近代史上，留下不得抹滅的痕跡。

此後，施明德逐漸消失於鎂光燈前，卻不曾停止關心台灣的未來，更有意透過連署獨立參選2016年總統，拋出「大一中架構」，認為兩岸應共組一個不完整的國際法人，以共識決處理雙方關切的事務，然因無法達到有效連署，宣布退選。

施明德對自由、民主的追求，推著台灣社會一步步往前走，更有跨時代的影響。他在1995年作為民進黨主席時，在美國召開國際記者會上表示，台灣已經是主權獨立國家，民進黨執政既不必也不會宣布台灣獨立，這一番話成為《台灣前途決議文》的基礎，時至今日，仍是民進黨執政時，處理兩岸問題最高原則。

在倒扁時，施明德受訪時曾說，「我年少時總是在想要怎麼死，希望能死得不平凡，更期盼有殉道的機會。期待的死法則是子彈打進胸膛，鮮血湧出，莊嚴而燦爛，這多悲壯啊！」施明德雖未如他所期待的「死得不平凡」，但他所留下的，將永遠影響在台灣這塊土地的所有人。

▲施明德大事紀。（圖／記者皮心瑀製）