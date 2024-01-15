施明德一生情史說不完　陳菊曾夜奔當和事佬排解感情問題

▲施明德與妻子陳嘉君。（圖／翻攝自Facebook／施明德）



記者陶本和／台北報導

民進黨前主席施明德今（15日）病逝，享耆壽83歲。或許，受到他革命家浪漫性格的渲染，一直到他花甲之年，不減他老紳士的情聖魅力，緋聞依舊是熱門話題，不論是伴侶陳麗珠、妻子艾琳達，還是愛得轟轟烈烈的李昂；一生中女友從不間斷，情史太過豐富，政壇流傳諸多經典故事，有些可能為真，有些可能太過八卦，總體而言，這些故事搞不好比他在政壇的革命故事還要精彩。

身為浪漫的革命家，施明德對於感情，曾有所謂「不主動、不拒絕、不負責」的三不原則。施明德跟陳麗珠生下2名女兒，後來在1978年跟艾琳達結婚，但婚後他仍不安份，女友一個接著一個的結交，最後跟妻子鬧得很不愉快，在1995年離婚。隨後，施明德則跟陳嘉君交往，並於隔年結婚。

最被廣為人知的情史，當屬女性作家李昂。施明德在出獄後，本來規劃先住在現任監察院長陳菊的家中，不過大家要為他接風時，李昂卻當場表示，施明德住在陳菊姊弟家不方便，結果當場把人帶走。

施明德後來跟李昂同居，但施明德個性依然自由奔放，時常李昂回到家後發現施明德不在家，李昂為此多次氣到在家裡摔東西；甚至據傳，陳菊時常半夜會接到施明德的電話「求救」，還要跟弟弟趕去當和事佬。

最特別的是，施明德在綠島坐監時，說是寫情書給一位女孩子，希望她可以去綠島探視，結果這位女孩子抵達綠島時才發現，竟然有多位女孩子，都拿著同樣的情書，排隊等著探視施明德。

不過，施明德有一位「貼身情人」，各種應酬、飯局都會看到她的身影，就是二女兒施珮君。施佩君從小，施明德就在獄中，一直到施明德出獄之後才有跟父親互動，而施明德確實也因為沒有時間陪女兒長大，對女兒倒是疼愛有加。

施明德常常把施佩君一起帶去應酬，總喜歡在朋友們面前介紹，這位是「新女友」，後來才會坦承，這個是自己的女兒。這就連施佩君自己都認為，父親這是一個炫耀的心理。她談起父親的豐富情史，她只認為施明德是一個浪漫的人，長期從事有理想的政治工作，性格必須浪漫，對一些事情也必須有自己的堅持。

▼施明德。（圖／翻攝自臉書／施明德）

