打造綠金產業！花蓮油茶面積全國第一　建構一條龍產業鏈

要擁有一場完美性愛，不只男伴的硬度、持久度要扛得住，女伴「妹妹」的鬆緊度，確實也影響雙方在床上的感受。 不過，坊間卻不時流傳「陰道鬆弛＝性生活豐富」。對此，婦產科醫師張瑜芹澄清「不是」，並指出造成下體鬆弛的3大原因，分別與自然產、老化及快速減重有關，希望國人可以用健康的角度探討這議題。