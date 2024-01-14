打造綠金產業！花蓮油茶面積全國第一　建構一條龍產業鏈

▲花蓮縣長徐榛蔚（左）參訪苦茶油生產情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）
記者王兆麟／花蓮報導
為建構完善油茶產業鏈，造福花蓮油茶農友與鄉親，花蓮縣長徐榛蔚日前率縣府團隊訪察卓溪鄉苦茶油加工廠運作現況，請農業處加強輔導玉溪地區農會就相關規範，儘速取得工廠登記，協助農友就近榨油，建立自有品牌，提升油茶產業附加價值。
▲卓溪鄉苦茶油加工廠現為合法的加工室，正進行工廠登記。
處長陳淑雯說明，卓溪鄉苦茶油加工廠現為合法的加工室，正由玉溪地區農會進行工廠登記取得程序，為協助卓溪鄉苦茶油加工廠正常營運，農業處邀請相關單位進行現勘，並請玉溪地區農會依衛生安全相關規範調整與改善廠房內入料區、作業區、成品區的人流、物流、水流等動線規劃與各項設施、設備。
▲為協助卓溪鄉苦茶油加工廠正常營運，農業處邀請相關單位進行現勘。
在實務機械設備操作上，1月10日特別請卓溪鄉公所邀請設備業者進行榨油機等設備示範操作，包括焙炒、榨油、過濾等程序，輔導玉溪地區農會熟稔各項設備操作要領，提升使用效率。陳淑雯進一步說明，目前卓溪鄉苦茶油加工廠廠內油茶烘乾、脫殼、冷藏等設備皆可為農民提供服務。
縣長徐榛蔚說明，花蓮縣油茶種植面積約267公頃，為全國第一，其中卓溪鄉及玉里鎮兩區的種植總收量約占全縣68%，如何建構油茶生產、加工、品牌行銷等完善的產業鍵，是花蓮縣政府的重要工作，從率先全國舉辦油茶籽評鑑、辦理油茶工作坊、推動油茶證明標章、集團產區，到建置苦茶油加工廠等，縣府陪伴農友一步步提升生產技術、苦茶油品質及建立自有品牌，期望打造苦茶油為花蓮綠金產業，為油茶農友創造更高的附加價值。
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