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大陸 大陸焦點 特派現場

中植破產波及香港中產階層　投資逾7千萬退休金泡湯

▲▼中植企業集團創始人解直錕。（圖／翻攝自華商韜略）

▲中植集團創辦人解直錕。（圖／翻攝自華商韜略）

文／中央社台北14日電

中國大型資產管理公司中植集團5日向法院申請破產，據稱主要受害投資人為高淨值人士。港媒報導，香港也首現苦主，他在一年內共投資人民幣1780萬元（約新台幣7832億元）購買中植定融債，所有本金可能化為烏有。

中植集團去年11月正式爆雷，承認資不抵債逾人民幣2200億元，其後以「明顯缺乏清償能力」為由申請破產清算，今年1月5日獲得北京法院受理。

星島日報今天報導，中國有不少購買該集團投資產品的苦主湧現，目前中植集團的定融（向特定投資者發行還本付息產品）債權人有6萬多人，涉及金額4600多億元。

這名67歲的陳姓香港苦主是大學退休教授，在2022年1月經朋友介紹了解到中植企業集團，他認為中植集團旗下有四大財富管理公司恆天財富、新湖財富、大唐財富、高晟財富，加上投資的夥伴涉及大唐發電﹑光大集團等央企和國企，十分可靠。

▼香港經濟低迷，連高漲的房價都出現回檔。（圖／路透社）

▲香港經濟受新冠肺炎影響。（圖／路透社）

加上其友人介紹的深圳理財顧問十分熱情，於是他當時決定前往深圳，先「小試牛刀」投入人民幣100萬元購買一年期定融債券，一年後收回利息8厘回報。隨後他賣掉北京的物業，前後總共投入1780萬元，投資2年至7年期，共8批不同項目的中植定融債，合約聲稱上述投資產品有9.5厘至11.2厘的回報率。

中植爆雷後，陳先生直言很心痛，家中仍要照顧患病的兒子，原本養老退休的財務規劃被打亂，現在得靠快70歲的太太出門工作維持生計。目前他在香港已報案，同時在中國大陸籌組苦主群組追討。

報導說，中植在鼎盛時期管理資產價值超過1兆元，控股超過10家上市公司，手握多張金融牌照，在全國有20萬左右的客戶，投資金額百萬起。

中植的商業模式，是前期以高息吸引資金，後期投向房地產企業、城投債、上市公司，憑藉房地產成長獲得更高收益。2021年，中國對房地產融資收緊，多家房企陸續爆雷，中植危機也隨之浮現。

中植集團去年11月向投資者發出一封致歉信，坦承債務規模巨大，總資產帳面金額約2000億元，但負債本息規模約為4200至4600億元，已嚴重資不抵債。

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