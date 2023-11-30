房產巨頭宣布破產　震撼歐洲

▲奧地利房產巨頭西格納（Signa）聲請破產。（圖／路透）



記者曾羿翔／綜合報導

奧地利房地產及零售巨頭西格納（Signa）在嘗試獲取新資金失敗後，29日宣布破產，成為歐洲房地產崩盤以來最大受害者。德國漢堡市一座興建中的摩天大樓，就因此施工中斷。

根據路透社報導，該集團由奧地利大亨雷內·本科 (Rene Benko)所創辦，擁有紐約、德國、奧地利以及瑞士等多個知名地標與百貨商店。報導還指出，這個價值數十億歐元的集團觸角從德國柏林卡迪威百貨到德國頂級連鎖百貨Galeria，甚至到摩天大樓，破產消息勢必將在歐洲房地產市場掀起漣漪。

西格納最大的銀行之一，奧合國際銀行（Raiffeisen Bank International）的分析師在本周就曾警告，如果該公司開始出售房產，面臨的困難可能會引發商業房地產價格更廣泛下跌。

西格納位在奧地利的控股公司發聲明表示，目前將向維也納法院申請啟動破產程序，並開始集團重組。一位知情人士透露，為子公司Signa Prime（Signa Holding 為大股東）提供最後一搏的投資者談判仍在進行中，儘管成功的機會很小。

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）則試圖淡化該公司倒閉的嚴重性，「最重要的是銀行保持穩定，這很關鍵。」