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陸民企不看好2024年房市　6成認為銷售額將下降

▲▼福建省廈門市,中國經濟,中國房地產,中國房市。（圖／達志影像／美聯社）

▲福建省廈門市。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

新的一年，中國冀望房地產市場回暖帶動經濟復甦，然而根據一份調查顯示，開發商拿地意願仍偏弱，開發投資的調整態勢可能延續，有6成的民營房企認為今年銷售額將繼續下降。

據界面新聞，北京清華大學五道口金融學院不動產金融研究中心與不動產分析機構中指研究院近日共同發布「2024中國不動產市場趨勢預判」，顯示比起國有房企，民營房企對於今年的房市較為悲觀。

這份調查顯示，超過8成的國有房企認為今年銷售額將上升或保持穩定，與此相對，超過6成的民營房企認為今年銷售額將繼續面對下降的壓力。

從土地市場來看，調查顯示有5成的受訪者評估今年拿地的意願會降低，3成認為不變，2成認為會有所增加。預期將會增加拿地金額的企業，以年銷售額在人民幣100億到500億元間的區域深耕型房企為主。

整體來看，今年房企拿地的意願仍然較弱，其中民企的意願又低於國企，房地產開發投資額的整體調整態勢可能會延續。

至於融資環境，半數的受訪者認為今年融資環境將得到有效改善，37%的受訪者認為無明顯變化，另有14%的受訪者認為環境一定程度的惡化。其中，國企對今年融資環境的預期相對樂觀，認為融資環境惡化的受訪者主要為規模較小的民營企業。

針對這樣的結果，調查報告也指出，「中小民營房企融資支援的落實仍需要得到政府及金融機構的更多關注」。拿地意願較弱則需警惕供給端過度收縮，出現另一個方向的供需失衡，「建議降低拿地門檻，提高房企盈利空間，提升企業拿地意願，促進市場平穩過渡到新均衡狀態」。

報告並建議，優化土拍規則，穩定行業預期；落實民企融資政策措施，一視同仁支持房企融資；加強支持行業併購、重組，加快化解房地產企業風險。

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