陸房市開年不利　元旦假期成交面積跌逾2成

▲2023年可謂中國房市政策年，已有超過200省市（縣）優化調整房地產政策。（資料圖／CFP）

文／中央社

中國房市2024開年不利，元旦假期期間，各地推案力度一般，成交面積較去年下降逾2成，其中新屋成交量明顯縮水，處於6年以來偏低水準；中古屋表現相對較好，顯示消費者對房企信心不足。

綜合每日經濟新聞、中國網財經等陸媒今天報導，2023年可謂中國房市政策年，已有超過200省市（縣）優化調整房地產政策，推出調控措施超過670次。其中，一線城市北京、上海上月23日降低首購頭期款比例及貸款利率，被視為刺激房市指標。

不過多家房地產專業機構統計顯示，2024年元旦假期，中國房市表現不及去年。

中指研究院數據顯示，中國大陸元旦假期期間（2023年12月30日至2024年1月1日），40個代表城市日均成交面積較去年元旦假期降幅超過2成。

另據諸葛數據研究中心監測，今年元旦假期重點10城新建商品住宅成交3753間，較去年元旦假期成交量下降28.3%，整體成交量處於近6年元旦期間的偏低水準。

相較新屋成交下跌，中古屋表現較優。諸葛數據研究中心監測，今年元旦假期重點6城中古屋成交769套，較去年元旦假期上漲37.3%。

數據顯示，大陸一線及新一線城市除個別城市成交熱度稍高外，其他城市無論新屋還是中古屋，成交熱度均無明顯變化。

以北京為例，據中指研究院統計，去年12月，北京新政落地後，短期內新屋市場活躍度和成交量小幅回升，但其後市場基本恢復正常狀態。元旦假期，北京房市整體保持平穩，市場熱度尚無明顯波動。

報導指出，上海房市元旦期間整體熱度較為平淡，新屋僅一個項目處於認購期，且短期內無其他專案入市；新屋客戶看房積極性一般，中古屋帶看量受出遊人數較多影響，較假期前也無明顯變化。

「當前市場信心仍在緩慢修復，房價下行壓力持續，購房觀望情緒猶存。」諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪表示。

有經濟學家認為，當前購房者信心不足的原因是對開發商信用風險的擔憂。新屋與中古屋市場愈演愈烈的分化態勢，從某種程度上印證了這一觀點。

關榮雪認為，今年元旦假期新屋總體成交活躍度相對較低，但中古屋向好態勢明朗，向市場注入了積極因素。預期今年政策端將延續寬鬆基調，隨著利好政策的持續加持，市場信心將逐步修復。

中指研究院市場研究總監陳文靜表示，展望2024年，市場企穩的關鍵是居民預期的轉變及政策的支持力度。短期來看，房地產市場調整壓力仍在，2024年房地產供需兩端政策有望繼續發力，有望推動房市逐步築底企穩。