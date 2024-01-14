將迎入冬第二波寒流　「台北6度」時間曝！專家驚喊：數字有點瘋

▲歐洲數值模式23日溫度分布。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署預報，周六將會有一波較強冷空氣南下，目前推估強度為東北季風，但時間仍久，預報變動性較大。根據最新歐美模式預報顯示，下周二（1/23）台北市只有6度、高雄市14度，專家直呼「數字看起來有點瘋」。

臉書粉專觀氣象看天氣表示，根據歐、美模式同步預測，入冬第二波寒流將於下周一（1/22）前後報到。

[廣告]請繼續往下閱讀...

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，最新歐美模式顯示，下周一起會有一股頗具規模的冷空氣南下，大致朝著會變冷的趨勢走，預報數字「看起來有點瘋」，但不確定性仍大，還需要持續觀察幾天。歐洲數值模式下周二（1/23）溫度分布圖顯示台北市6度、高雄市14度。

颱風論壇再次提醒，會變冷的趨勢十之八九，但究竟會有多低是未來幾天觀察重點，大家要多注意溫度的狀況。

▲入冬第二波寒流可能於1/22報到。（圖／翻攝自Facebook／觀氣象看天氣）

中央氣象署預報員曾昭誠表示，下周一時間仍久，因此還沒有確定的預報，目前預報最遠至周六，周六將有一波較強東北季風南下，最低溫時間點落在下周一前後，至於強度為何仍無法確定，後續七到十天的預報不會抓得這麼篤定，明後天預報才會逐漸明朗。

曾昭誠表示，周六更強東北季風又南下，北部、東部再度轉雨，降雨時間較長，全台降溫更明顯，周六入夜到周日各地溫度持續下降，目前預報最低溫約落在15度，不過時間仍久，因此變動性較大。