今晚10°C↓範圍曝！明「東北季風挾雨彈」襲台　最猛雨區出爐

▲今日各地可見陽光，白天暖熱。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署表示，今日清晨在西部局部地區出現10度以下低溫，白天受到太陽加熱，各地晴朗溫暖，天氣也相對穩定，不過今晚明晨在竹苗丘陵地仍可能有10度以下低溫。明後兩天東北季風增強，北、東降雨機率提高，宜蘭有較大雨勢，北台灣白天高溫略降，周六以後又一波更強東北季風南下，屆時降雨、降溫情況都更明顯。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今日全台晴朗穩定，只有東部、恆春半島有零星降雨。清晨受輻射冷卻影響，在桃竹苗丘陵、中彰投近山區空曠地區出現10度以下低溫，新竹峨眉最低溫8.4度。

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▲今天西部局部地區不到10度。（圖／氣象署）

曾昭誠表示，今日白天受到太陽加熱影響，各地天氣溫暖，高溫在西部約24到26度、東部23到24度，不過今晚明晨輻射冷卻作用，竹苗丘陵地仍可能有10度以下低溫。要留意日夜溫差較大，早出晚歸注意天氣變化。

曾昭誠提醒，明後兩天東北季風影響，北部、宜蘭白天溫度略降，從25度下降至20到21度左右，中南部變化不大。東北季風影響期間，北部、東部降雨機率增加，桃園以北、宜蘭降雨範圍廣，竹苗花東降雨比較局部，明日宜蘭可能有較大雨勢，周二雨勢稍微減緩。

▲今日天氣晴朗穩定。（圖／氣象署）

曾昭誠指出，周三東北季風減弱，氣溫回升，周三到周五偏東風，東部、大台北有降雨機會，不過降雨程度會比明後天緩和。

曾昭誠表示，周六更強東北季風又南下，北部、東部再度轉雨，降雨時間較長，全台降溫更明顯，周六入夜到周日各地溫度持續下降，目前預報最低溫約落在15度，不過時間仍久，因此變動性較大。

▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）