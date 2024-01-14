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今晨8.6℃！明變天轉雨　恐有「寒流」時間曝

寒流、冷氣團、冬天、強烈冷氣團。（圖／資料照）

▲周六有強冷空氣。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

4縣市低溫特報！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在苗栗縣頭屋的8.6度。氣象專家吳德榮提醒，周六鋒面影響，鋒後有大規模的強冷空氣，目前模擬強度大多已超過「強烈大陸冷氣團」（台北氣象站溫度10-12度），甚至有部分模式達到「寒流」（台北氣象站溫度低於10度）的水準，但應持續觀察。

►今晨至上午低溫區域：

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【黃色燈號（寒冷）】

新竹縣、苗栗縣、南投縣、台南市有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署指出，今天各地仍為晴到多雲的天氣，由於水氣減少，花東及恆春的降雨會變得更零星，清晨天氣仍稍涼，中部以北及宜蘭低溫12到14度，南部及花東15到17度，白天受太陽加熱，各地高溫可以來到23到26度。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，周一東北季風增強，北部及東北部稍轉涼，由於冷空氣不強，只有影響白天高溫略為下降至20度左右，預計影響到周二；北部及東半部有局部短暫雨，其中周一東北部雨勢較明顯，有局部較大雨勢發生的機率，其他地區仍為多雲到晴。

氣象署預報，周三東北季風減弱，各地氣溫逐日回升，周三至周五水氣不多，東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周六鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區雲量也增多。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新各國模式顯示，周六鋒面影響，天氣轉變，鋒後有大規模的強冷空氣逐日南下，目前模擬強度大多已超過強烈大陸冷氣團，甚至有部分模式達到寒流的水準，但已屬末期的模式模擬，應持續觀察最新的調整。

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