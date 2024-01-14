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快訊／2縣市亮低溫燈號！明早「下探10°C↓」

▲▼氣象署發布低溫特報。（圖／氣象署）

▲氣象署發布低溫特報。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署表示，今日白天各地天氣穩暖，不過明天上午輻射冷卻作用下，新竹縣、苗栗縣有10度以下氣溫發生的機率，氣象署已發布低溫特報，當地民眾要留意天氣變化，注意保暖。

氣象署針對新竹縣、苗栗縣發布低溫特報，影響時間為明天上午。

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氣象署表示，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。明(15日)清晨至上午新竹及苗栗局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

▲▼氣象署發布低溫特報。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼氣象署發布低溫特報。（圖／氣象署）

氣象署預報員曾昭誠表示，今日白天受到太陽加熱影響，各地天氣溫暖，高溫在西部約24到26度、東部23到24度，不過今晚明晨輻射冷卻作用，竹苗丘陵地仍可能有10度以下低溫。要留意日夜溫差較大，早出晚歸注意天氣變化。

曾昭誠提醒，明後兩天東北季風影響，北部、宜蘭白天溫度略降，從25度下降至20到21度左右，中南部變化不大。東北季風影響期間，北部、東部降雨機率增加，桃園以北、宜蘭降雨範圍廣，竹苗花東降雨比較局部，明日宜蘭可能有較大雨勢，周二雨勢稍微減緩。

曾昭誠指出，周三東北季風減弱，氣溫回升，周三到周五偏東風，東部、大台北有降雨機會，不過降雨程度會比明後天緩和。

曾昭誠表示，周六更強東北季風又南下，北部、東部再度轉雨，降雨時間較長，全台降溫更明顯，周六入夜到周日各地溫度持續下降，目前預報最低溫約落在15度，不過時間仍久，因此變動性較大。

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