「入冬第二波寒流」估下周一報到！氣象署曝最冷時間點

▲入冬第二波寒流可能於1/22報到。（圖／翻攝自Facebook／觀氣象看天氣）

記者李宜秦／台北報導

根據歐美氣象預測，今年入冬第二波寒流將於下周一（1/22）前後報到，中央氣象署表示，下周六確實會有東北季風南下，目前看來最低溫時間點會落在周一前後，但因為時間仍久，因此還無法有篤定的預報，仍需持續觀察。

臉書粉專觀氣象看天氣表示，根據歐、美模式同步預測，入冬第二波寒流將於下周一（1/22）前後報到。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央氣象署預報員曾昭誠表示，下周一時間仍久，因此還沒有確定的預報，目前預報最遠至周六，周六將有一波較強東北季風南下，最低溫時間點落在下周一前後，至於強度為何仍無法確定，後續七到十天的預報不會抓得這麼篤定，明後天預報才會逐漸明朗。

▲周六將有較強東北季風南下。（圖／氣象署）

曾昭誠提醒，明後兩天東北季風影響，北部、宜蘭白天溫度略降，從25度下降至20到21度左右，中南部變化不大。東北季風影響期間，北部、東部降雨機率增加，桃園以北、宜蘭降雨範圍廣，竹苗花東降雨比較局部，明日宜蘭可能有較大雨勢，周二雨勢稍微減緩。

曾昭誠指出，周三東北季風減弱，氣溫回升，周三到周五偏東風，東部、大台北有降雨機會，不過降雨程度會比明後天緩和。

曾昭誠表示，周六更強東北季風又南下，北部、東部再度轉雨，降雨時間較長，全台降溫更明顯，周六入夜到周日各地溫度持續下降，目前預報最低溫約落在15度，不過時間仍久，因此變動性較大。

▲未來溫度變化。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

氣象達人彭啟明於臉書貼文提醒，周六有鋒面系統通過，將帶來短暫陣雨，隨後更強的冷空氣南下。周日起降雨以東北季風為主，山區有降雪或冰霰可能。

天氣職人吳聖宇則在臉書貼文表示，周六鋒面通過，北部、東半部將再轉為有短暫陣雨天氣，甚至到中部地區都有局部短暫陣雨機會。鋒面過後有較強的東北季風夾帶本周第二波冷空氣南下，並且會持續一直影響到周日（1/21）至下周前半（1/22到1/24）。

吳聖宇表示，目前預報資料來看這波冷空強度明顯較強，有機會來到大陸冷氣團甚至強烈大陸冷氣團等級，尤其是下周二（1/23）到周三（1/24）之間，如果大氣明顯轉乾並且有輻射冷卻作用配合，可能會有較顯著的低溫發生。

