16歲少女討扶養費！被親戚們「打到流產」　父稱：不知女兒懷孕

記者廖翊慈／綜合報導

山東一名16歲的少女小陳9日帶著友人前往父親家討要撫養費，並稱要祭拜已故的爺爺。一旁的伯母賞了她一巴掌，雙方發生肢體衝突，小陳的阿伯甚至踹了一腳。事後，小陳被醫師診斷為流產。小陳的父親表示，並不知女兒懷孕，撫養費會在出嫁時一次給。

據《映像新聞》報導，小陳的父母於2012年離婚，其跟著母親生活。小陳的母親表示，前夫沒有盡到撫養的責任，於是向他討要撫養費，但前夫不願將撫養費交給她。2023年下半年，小陳與母親鬧翻後離家出走，12月30日帶著一名友人找上父親討要撫養費。

▲▼小陳與伯母在客廳扭打成一團。（圖／翻攝自微博）

小陳的朋友表示，兩人帶著金紙想去祭拜小陳的爺爺，怎料小陳與父親見面後，馬上發生口角，進到家門焚燒金紙時，「一旁的伯母唸了她幾句，小陳忍不住嚷嚷回去，伯母直接賞了她一巴掌。小陳的阿伯趕來後，也踢了她一腳。」

影片中，粉色衣服的小陳與黑衣的伯母扭打成一團，雙方互不相讓，緊抓著彼此的頭髮，一路從家門口扭打至客廳、浴室。伯母不斷用手指罵著小陳，火爆的場面一旁甚至有孩子看著。

▲小陳被醫師診斷為「不全流產」，孩子沒有保住。（圖／翻攝自微博）

小陳的父親表示，「她在金紙上寫了我的名字，邊燒邊唸，我堂嫂叫她不要鬧，她不肯，兩人就打起來了，她（小陳）的朋友甚至一起進浴室，兩人打我堂嫂一人。我不知道她懷有身孕。」

報導指出，小陳回去母親家後，孩子沒有保住，雙方已報警處理，該2名親戚已被行拘。小陳的父親坦言，因長年見不到女兒，才不放心將撫養費交給前妻，待女兒出嫁時，會將撫養費一次補足。