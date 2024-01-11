　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

16歲少女討扶養費！被親戚們「打到流產」　父稱：不知女兒懷孕

記者廖翊慈／綜合報導

山東一名16歲的少女小陳9日帶著友人前往父親家討要撫養費，並稱要祭拜已故的爺爺。一旁的伯母賞了她一巴掌，雙方發生肢體衝突，小陳的阿伯甚至踹了一腳。事後，小陳被醫師診斷為流產。小陳的父親表示，並不知女兒懷孕，撫養費會在出嫁時一次給。

據《映像新聞》報導，小陳的父母於2012年離婚，其跟著母親生活。小陳的母親表示，前夫沒有盡到撫養的責任，於是向他討要撫養費，但前夫不願將撫養費交給她。2023年下半年，小陳與母親鬧翻後離家出走，12月30日帶著一名友人找上父親討要撫養費。

▲16歲女生討要扶養費被親戚打流產。（圖／翻攝自微博）

▲▼小陳與伯母在客廳扭打成一團。（圖／翻攝自微博）

▲16歲女生討要扶養費被親戚打流產。（圖／翻攝自微博）

小陳的朋友表示，兩人帶著金紙想去祭拜小陳的爺爺，怎料小陳與父親見面後，馬上發生口角，進到家門焚燒金紙時，「一旁的伯母唸了她幾句，小陳忍不住嚷嚷回去，伯母直接賞了她一巴掌。小陳的阿伯趕來後，也踢了她一腳。」

影片中，粉色衣服的小陳與黑衣的伯母扭打成一團，雙方互不相讓，緊抓著彼此的頭髮，一路從家門口扭打至客廳、浴室。伯母不斷用手指罵著小陳，火爆的場面一旁甚至有孩子看著。

▲小陳被醫師診斷為。（圖／翻攝自微博）

▲小陳被醫師診斷為「不全流產」，孩子沒有保住。（圖／翻攝自微博）

小陳的父親表示，「她在金紙上寫了我的名字，邊燒邊唸，我堂嫂叫她不要鬧，她不肯，兩人就打起來了，她（小陳）的朋友甚至一起進浴室，兩人打我堂嫂一人。我不知道她懷有身孕。」

報導指出，小陳回去母親家後，孩子沒有保住，雙方已報警處理，該2名親戚已被行拘。小陳的父親坦言，因長年見不到女兒，才不放心將撫養費交給前妻，待女兒出嫁時，會將撫養費一次補足。

ET快訊
台中20人工地打群架！　高空格鬥畫面全都錄
LIVE／鳳梨爆馮語婷是男的！網紅摸腿驗身　警「化厲鬼報仇」
神鬼女會計侵占5千5百萬！　加重改判7年
身分證拿出來！「5縣市居民」399元爽玩樂園
快訊／陳綺貞突現身北檢　白帽口罩遮掩　
快更新！LINE記事本圖片、影片無法正常顯示
快訊／趙少康喊話柯文哲　宣示「白不跟綠組聯合內閣、共推立法院

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中共黨校經濟學教授：解決市場經濟問題　不能動輒限制、管制

馬爾地夫45歲總統上任首出訪選中國　土木工程「學霸」從政10年登頂

嫁大28歲男「9年生8娃」！嫩妹一查才知對方已婚…怒討8億撫養費

新冠病毒「舊的不會再來」　科興停產...多公司「疫苗滯銷」轉向

王毅與俄羅斯外長通話　籲雙方「開展更多戰略合作」

16歲少女討扶養費！被親戚們「打到流產」　父稱：不知女兒懷孕

正妹Coser搭地鐵遭攔下盤查！站務員報警：引起圍觀要負法律責任

陸國安部抓捕間諜畫面曝　白髮男神情凝重呆坐椅子上

搭男友車驚見女生內褲！她怒分手…秒遭「求還金手鐲」鬧上電視台

「豆漿油條界愛馬仕」狂倒37間店！中國「桃園眷村」僅剩4家存活

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

不是分身！周杰倫突襲國小音樂課　合唱《聽媽媽的話》老師激動爆哭

美國嫌犯緩刑不成要坐牢　庭上「飛撲」痛毆法官！

周杰倫遇「2歌迷都點蔡依林」 「你們哪裡的粉絲」還是唱了XD

警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸

中共黨校經濟學教授：解決市場經濟問題　不能動輒限制、管制

馬爾地夫45歲總統上任首出訪選中國　土木工程「學霸」從政10年登頂

嫁大28歲男「9年生8娃」！嫩妹一查才知對方已婚…怒討8億撫養費

新冠病毒「舊的不會再來」　科興停產...多公司「疫苗滯銷」轉向

王毅與俄羅斯外長通話　籲雙方「開展更多戰略合作」

16歲少女討扶養費！被親戚們「打到流產」　父稱：不知女兒懷孕

正妹Coser搭地鐵遭攔下盤查！站務員報警：引起圍觀要負法律責任

陸國安部抓捕間諜畫面曝　白髮男神情凝重呆坐椅子上

搭男友車驚見女生內褲！她怒分手…秒遭「求還金手鐲」鬧上電視台

「豆漿油條界愛馬仕」狂倒37間店！中國「桃園眷村」僅剩4家存活

侯漢廷秀文件控國家機器助選　民進黨提告散布謠言

中選會提醒勿聽信網路選務謠言！　干擾、妨害或擾亂投票恐觸法

張延廷／錯發衛星警報揭國安漏洞　國防部難讓人信服

風・Luxury／碧昂絲老公一出手上億元　「錶王」複雜錶Jay-Z都有　

年薪百萬！工程師喊離職「日本賣地瓜球」　全場見1點搖頭了

最高降32.9萬！OPEL全車系年終跳水優惠、德系進口掀背百萬有找

「哥哥」變男友？她突遭告白「畢業後交往」　網嗨：好像偶像劇

寒流暖氣開到「超過500多度高溫」　老夫妻在家中被活活烤死

能登半島地震213人死亡　日本政府指定「極嚴重災害」

夜深人靜時前往！「日式復古宵夜」隱身市場內　牛油菠蘿包會上癮

大陸熱門新聞

老闆不發年終員工氣到離職　過2周後悔了

豆漿油條界愛馬仕生意慘！桃園眷村剩4家

福建計畫推台灣居民「網上換補領」居住證　

上海公園墓碑鋪路！民眾嚇「以為在墓區」

賴清德延續蔡英文路線　國台辦回應

中國留學生因潛在間諜危險　赴加拿大深造被拒

慈禧大跳「科目三」！影片嚇壞陸網友

9年生8娃！嫩妹一查才知對方已婚…怒討8億撫養費

男子中獎2444萬元！後知後覺：不能太高興

陸發射衛星變飛彈？　國台辦：無關台灣選舉

搭男友車驚見女生內褲！她怒分手秒遭求還金手鐲

19歲少女瞞爸媽抽脂！雙眼充血慘死診所

16歲少女討扶養費！被親戚們「打到流產」

Coser搭地鐵遭攔下盤查！站務員：引起圍觀要負法律責任

更多熱門

相關新聞

床上掉一片舌頭　飼主急送貓就醫　

床上掉一片舌頭　飼主急送貓就醫　

日前一名飼主Lee Lee分享一張驚人的照片，前幾天早上睡醒發現床上多一塊紅色的塊狀物體，看起來就像一片舌頭，嚇得他拍照上網求解，並送愛貓到醫院看診。經過獸醫診斷，推測是愛貓Aiki流產，體內的胎盤自行流出，所幸貓咪身體沒有大礙。

嫩妹吃壽喜燒下秒「拔毛丟入」討賠償

嫩妹吃壽喜燒下秒「拔毛丟入」討賠償

男大生被冰錐「插入頭部」！口鼻滲血倒地亡

男大生被冰錐「插入頭部」！口鼻滲血倒地亡

公司獎勵員工「16輛BMW」！價值3501萬元

公司獎勵員工「16輛BMW」！價值3501萬元

婦家中跨年！21周胎兒掉馬桶不治

婦家中跨年！21周胎兒掉馬桶不治

關鍵字：

山東流產撫養費懷孕少女

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」1.4萬人吃瓜

4生肖2024年衰爆　諸事不順跌入人生低谷

賴清德私生子疑雲　媒體人：他必須出手

政府發錢了　6項社福津貼提前入帳

被爆「是男的」　馮語婷邀女網紅摸大腿驗真身

連千毅入獄「長瀨昆妮近況曝光」

5歲女童遭曬衣桿刺穿頸部　流滿地血身亡

封面女郎當街友8年「掉牙翻垃圾」

27歲警死前死前控長官智障　督察長：查明真相給交代

鳳梨爆馮語婷是男的　陳沂：該叫大哥

北市婦當街被搶230萬　2嫌栽了僅剩28萬

色軍人強闖廁所性侵女友人　趁她穿褲逞慾

祈錦鈅被酸「不喜歡台灣可以滾回去」犀利反嗆

趙正平證實要結婚了！娶小21歲空姐女友

快訊／板橋「湳雅夜市」今早失火　濃煙飄到新莊

更多

最夯影音

更多
探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」
27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面