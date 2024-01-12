過年前「全部門被裁掉」補償10萬　老鳥揶揄：還爽領失業補助

▲原PO在過年前突然失業了。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著農曆新年將至，許多上班族坐等年終入袋，但也有人換來的是失業的震撼彈，就有網友昨日下班前，被通知整個部門被裁掉，讓他錯愕又焦慮，忍不住在辦公室裡哭了；沒想到，別部門的老鳥還過來看熱鬧，甚至揶揄道「可以領失業補助很爽！」

網友昨在「匿名公社」心酸表示，下班前臨時收到通知，他們整個部門被裁撤，公司承諾會給10萬補償金，也讓他們簽非自願離職書，但突然在過年前失業，還要被別的部門揶揄能領失業補助很爽，他崩潰又無助，在收東西時忍不住哭了，也很想反嗆對方「如果可以有工作，誰要領失業補助？」

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▲整個部門無預警被裁掉。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫）

他無奈透露，「跟家人說好要一起去日本過年，機票飯店都訂好了，如果現在突然說我不去，爸媽一定翻臉。前輩安慰我趁這段時間休息一下，但我才出社會2年多，沒什麼存款，有什麼本錢休息？房租、水電一堆都要付錢，10萬跟那一點存款是能撐多久？」

對此，網友們紛紛回應，「做好自己，不管他人」、「年輕就還好，現在工作很多，願意做不怕沒機會」、「我已經領半年，半年期間去了三趟日本」、「今年裁員的公司太多了」、「平常結仇很深」、「高興都來不及了！回嘴說...我的工作你們都要包了，爽不爽？」「你爸媽聽到你拿失業補償金去日本玩，才真的會翻臉」。