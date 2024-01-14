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以為南警選舉日累翻了　5案通緝犯深夜酒店歡聚遭逮起獲槍彈

▲5案王姓通緝犯，以為警方忙選舉累翻，深夜前往酒店歡聚遭台南市警二分局警方眼尖發現緝獲，起獲制式手槍、子彈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲5案王姓通緝犯，以為警方忙選舉累翻，深夜前往酒店歡聚遭台南市警二分局警方眼尖發現緝獲，起獲制式手槍、子彈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警二分局中正派出所員警楊淯鈞、黃宇澤等2員，14日凌晨4時許在康樂街某酒店前，眼尖認出王姓毒品人口乃上前盤檢，一查發現王嫌身負5案被通緝，當場將王嫌逮捕並予搜身檢查，竟又在其腰間起獲插藏之1把制式手槍及子彈3發，全案將王嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌送辦及歸案。


警方指出，22歲王嫌於2023年因涉嫌詐欺、毒品、藥事法等案件遭通緝後，即逃亡至高雄地區活動來藏匿躲避警方查緝，13日因總統立委選舉投開票日以為警方忙了1天之選舉勤務，在夜間偷偷跑回台南尋友，並14日凌晨4時許準備前往康樂街某酒店敘舊。不料準備走入酒店時，即為中正所巡邏員警發現並深覺眼熟上前盤檢，經以警政系統一查發現其於2023年8月份起陸續因詐欺2案（高雄地院、台南地院）、毒品2案（台南地檢署、橋頭地檢署）、藥事法（台南地檢署）等機關發布通緝在逃，當場將其上銬逮捕。

▲5案王姓通緝犯，以為警方忙選舉累翻，深夜前往酒店歡聚遭台南市警二分局警方眼尖發現緝獲，起獲制式手槍、子彈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方在搜身檢查時，發現其腰間竟插藏硬物，經搜出竟為1把制式手槍，且內有子辦3顆，除控制趴下並帶回派出所來調查，據了解，王嫌對其槍枝推為過世之友人寄放，但警方將深入續查。全案調查後將王嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例調查送辦，另5案通緝部分也分別解送相關地院、地檢歸案。

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